《二八獨立宣言》時隔104年首次發現“親筆英文版”. February. 23, 2023 07:40. by 崔勛振記者 choigiza@donga.com. 成為1919年三壹運動的導火索的日本東京朝鮮留學生們的《二八獨立宣言》親筆英文版（親筆版•照片）在104年後首次被發現。有分析認為，作為迄今為止確認的唯壹壹份親筆版《二八宣言》，這很有可能是春園李光洙（1892~1950年）親自撰寫的草稿。 獨立紀念館韓國獨立運動史研究所22日表示，在分析2019年從美國洛杉磯（LA）大韓人國民會紀念財團借來的資料時發現了親筆版。《二八獨立宣言》是1919年2月8日在東京YMCA禮堂600多名留學生朗讀獨立宣言和決議文的事件。 由6頁手寫體組成的該親筆版在第壹行題目中寫道“Korean Declaration of Independence（朝鮮獨立宣言）”。對於韓日強制合並，這裏稱“a great blot on the history of the human race（這是人類在世界興亡史上所遭遇的巨大恥辱和不光彩）”，並寫道“we shall fight to the last drop of blood（宣布對日本展開永遠的血戰）”，如實記錄了《二八獨立宣言》韓文版的內容。該親筆英文版的作者尚未得到確認，但很有可能是1919年1月23日至24日李光洙親自撰寫並在舉事前發送給大韓人國民會的英文草稿。

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