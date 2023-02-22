音樂禮贊. February. 22, 2023 07:43. . 音樂只用抽象的聲音打動我們的心。它已經到了其他藝術體裁難以企及的地步。因此，正如沃爾特·佩特所說，“壹切藝術都在追求音樂的狀態”。被稱為東方《伊索寓言》的《列子》中，有這樣的音樂故事。 秦青和薛譚是師生關系。徒弟向老師學習唱歌，學到壹定程度後，自認為已經學到很多，於是向老師道別。老師沒有勸阻，在大路旁為徒弟送行，並唱起了歌。那首歌太傷感了，振動了樹林，停住了飄過的雲彩。徒弟看到這壹情形，感到非常慚愧。他意識到自己還相差甚遠，懇求留在老師身邊繼續學習。 老師給他講了名為韓娥的出色歌唱者的故事。有壹天，韓娥在某戶人家求取食物後，給唱了壹首歌。但在她離開後，壹連三天都余音環繞。就好像她還有離開、還在唱歌壹樣。那戶人家的梁上好像也留有歌曲的余音。不僅如此。後來，韓娥進了壹家客棧，有人對她說了侮辱性的話，她唱著傷心的歌離開了那裏。 但是，村民聽到她的歌聲後，都沈浸在悲傷之中，哭著三天吃不下飯。最後，人們前去追趕她，最終找到了她，向她道歉，把她請了回來。她壹唱歌，人們就忘記了悲傷，鼓掌歡舞。她用歌聲掌控了人們的情緒。 歌聲的力量，振動了樹林，遏止了行雲，不僅動人心情，還能讓房梁余音。雖然有些誇張，但它是在比喻，音樂達到最高潮就會這樣。僅憑聲音，就能抽象地再現喜悅和悲傷，甚至有安慰和治愈的功效，這種音樂奇跡是所有藝術都想達到的境界。我們有時依賴音樂，也是因為其驚人的力量。

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