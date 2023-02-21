“虛擬貨幣是證券”……Terra共同創始人權道亨在美國因“證券欺詐”被起訴. February. 21, 2023 07:36. . 美國證券交易委員會上周向紐約聯邦地方法院起訴了去年5月引發虛擬貨幣Terra、Luna暴跌事態的虛擬貨幣發行公司Terraform Labs和公司共同創始人、代表權道亨（音）。這是聯邦證券法規定的欺詐嫌疑。由此，給全世界投資者造成至少400億美元（約51.85萬億韓元）損失的權道亨很有可能站在美國法庭上。 權道亨發行了以1比1美元的固定價格、通過互補算法防止價值下降的“穩定幣”Terra和Luna，成為虛擬貨幣業界的巨頭。但是去年發生大量拋售後，Terra未能維持價值，暴跌了99.99%。隨著美國國內投資者的損失越來越大，美國證券交易委員會急忙對在潛逃東歐的權道亨進行了司法處理。 值得關註的是，美國證券交易委員會把Terra、Luna視為“不記名證券”，對權道亨適用了證券法。到目前為止，虛擬貨幣是否證券還不確定，而且很難證明是否有給投資者造成損失的意圖，因此很難以證券欺詐進行處罰。權道亨反復主張“這只是失敗，不是詐騙”，也是因為這個原因。他還涉嫌將1萬個以上的比特幣轉移到瑞士銀行賬戶，並將其中1億美元現金化，用作逃避資金。 此次美國證券交易委員會以存在發行企業、得到期待投資利潤的實際資金投入等為由，將Terra、Luna視為證券，並在訴狀中指出，權道亨明知價格暴跌的可能性，也沒有如實向投資者告知。預計準司法機關美國證券交易委員會的判斷將對韓國的相關調查產生影響。去年10月，檢察機關以違反資本市場法的嫌疑對權道亨等人申請拘捕令後，法院以“沒有可以判斷是否是證券的資料”為由駁回了申請，如今算是有了新的邏輯依據。 由於二三十歲年輕人和退休者的投資集中到完全沒有證明用途的劣質虛擬貨幣，韓國前年和去年分別發生了3萬億韓元和1萬億韓元以上的欺詐損失。檢方和警方應以美國證券交易委員會的判斷為契機，加快調查和處罰停滯不前的虛擬貨幣詐騙。國會也有必要加快推遲1年多的虛擬貨幣市場相關立法。

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