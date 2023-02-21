諜戰和國家命運. February. 21, 2023 07:36. . 《孫子兵法》第13篇《用間》是講述間諜運用法乃至諜戰方法的文章。雖然在兵書寫間諜運用法有些不協調，但從戰爭史來看，沒有不運用間諜而成為名將的情況。雖然也有看不到運用間諜記錄的名將，但這並不是因為沒有運用間諜，而是因為使用得太好了而很可能完全沒有暴露的情況。 拉姆西斯二世在卡德西戰役中差點被假投降兵提供的情報欺騙而滅亡。在小國希臘戰勝波斯帝國的馬拉松戰鬥和薩拉米斯海戰中，希臘間諜也起到了決定性的作用。拿破侖比同時代的任何競爭者都更擅長諜戰。 諜戰的關鍵不在於得到諜報，而在於正確分析並找出真相。在準備諾曼底登陸時，多國部隊散布了預計登陸地點的逆向情報。當時險些犯下重大錯誤，但在諾曼底登陸這壹情報得到了徹底管控。正是這成了德國情報部的真正線索。盟軍方面向明知其真實身份卻故作不知的德國間諜透露了諾曼底的消息。德國也知道那個間諜的真實身份已經暴露，為了掌握英國泄露的逆情報，壹直裝作不知情。通過此人得到登陸地點是諾曼底的情報後，德國情報部門認為這是騙局，將諾曼底排除在外。但這就是盟軍真正的圖謀。盟軍甚至知道德國知道英國已經發現了間諜的真實身份。 諜戰由情報收集、分析與判斷真假、欺騙三個軸心組成。只要其中任何壹個不健全，就無法在諜戰中取得勝利，國家的命運也會在壹瞬間改變。因此，情報組織應該徹底專業化，與政治無關進行保護。事實上，無論在哪個國家，分離情報組織和政治都是最困難的。但還是要做到，要守住最大限度的底線。

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