這壹次，朝鮮威脅對清州-群山空軍基地進行“戰術核武器打擊”. February. 21, 2023 07:37. by 軍事記者尹相虎、古都藝記者 ysh1005@donga.com,yea@donga.com. 朝鮮在發射可以打擊美國本土的“火星-15”型洲際彈道導彈兩天後的20日，把韓美空軍基地假設為“戰術核武器目標”，進行了很可能是超大型放射炮（KN-25）的短程彈道導彈的發射挑釁。 在朝鮮發射“火星-15”型導彈的第二天（19日），韓美動用B-1B戰略轟炸機和F-35A隱形戰鬥機等，對朝鮮進行了武力示威，朝鮮因此再次采取了針對性行動。有分析認為，朝鮮此舉意在在下月中旬韓美舉行聯合軍演之前，通過連鎖挑釁加劇緊張局勢，繼續保持“強對強”的“懸崖對峙”局面。 據韓國軍方透露，20日上午7時至7時11分左右，朝鮮在平安南道肅川壹帶向東部海域發射了兩枚短程導彈。據悉，射程分別為390多公裏和340多公裏。 朝鮮中央通訊社在挑釁1個多小時後報道說：“為應對韓美聯合軍演，用600毫米放射炮假想瞄準‘敵方作戰機場’並進行了射擊。”報道特別指出：“發射點分別設定了395公裏和337公裏射程的假想目標，向東部海域進行了射擊。600毫米放射炮是最新型多聯發精密攻擊武器體系，是給每個作戰機場分配1門和4枚的威力，是值得炫耀的戰術核攻擊手段。”實際上，如果把朝鮮發射的短程導彈的墜落地點向南旋轉，就能準確到達分別部署F-35A的忠北清州空軍基地和部署F-16戰鬥機的全北群山駐韓美國空軍基地。 韓國軍方相關人士表示：“這是在威脅，有事時將韓美核心空軍戰鬥力以先發制人的核打擊夷為平地。繼以‘火星-15’型挑釁瞄準華盛頓之後，露骨地警告戰術核武器的最優先目標就是韓美空軍基地。”

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