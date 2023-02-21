聊天GPT還會寫說教文章……“還沒有達到牧師說教的水平”. February. 21, 2023 07:36. by 李鎭求 sys1201@donga.com. “今天，我們正在回憶我們親愛的父親。聖經裏說：‘每個人都會壹壹死去，然後有裁判。’父親現在正在迎接他的死亡和審判，但我們可以想到他永遠的生命。聖經中說：‘死人不再死亡，生命不再從死亡中解脫出來。’（約翰書信 11:26）。爸爸，我們永遠愛妳。” 乍壹看，這好像是牧師在葬禮上追悼故人的祈禱文。但是，這是對話型人工智能服務“聊天GPT”應要求“為去世的父親制作引用聖經的祈禱文”的部分內容。聊天機器人已經把領域拓展到詩和小說，是否能夠制作說教文呢? 宗教界相關人士表示：“撇開內容的錯誤等不談，似乎已經具備了祈禱文的形式。雖然還沒到牧師的說教水平，但普通信徒在突然遇到某種情況時，可以參考使用。”據認為，已經具備以原文為中心賦予意義並收尾的祈禱文、說教文的框架。 引用的《聖經》卷別的名稱中存在錯誤。聊天GPT認為引用的句子出自“約翰書信 11:26”，但實際上類似的內容出自“約翰福音第11章第26節”。另外，可能是因為《聖經》在國內外有很多譯本，文章內容與目前國內新教使用最多的改譯修訂版在翻譯上存在差異。改譯修訂版“約翰福音第11章第26節”的內容，是“凡是活著相信我的人永遠不會死，妳相信嗎?”。 當聊天GPT被問到“妳的說教存在什麽問題”時，它答道：“自己寫的說教文或祈禱文不具備任何哲學信任或宗教目的，是用已錄入的資料為基礎自動生成的文章。”它還說：“因此，我擔心用我制作的說教文不包含信仰的根本，或會傳播錯誤的信仰。”

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