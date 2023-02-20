朝鮮企圖以發射洲際導彈挑撥離間韓美關系，反而只會鞏固團結和威懾力. February. 20, 2023 07:29. . 朝鮮前天在平壤順安壹帶發射了“火星-15”型洲際導彈。這是繼新年第壹天發射的短程彈道導彈後，時隔48天的挑釁。該遠程導彈的最大頂點高度為5768公裏，飛行了900公裏左右，落在了東部海域。金與正第二天發表談話威脅說：“針對對朝鮮的敵對行為，將采取相應、非常強烈的壓倒性應對措施。” 此次發射洲際導彈表明，朝鮮針對美國的戰略挑釁正在全面展開。射程1.3萬公裏的“火星-15”型導彈如果是以正常角度發射，就是可以打擊美國全境的核武器投擲手段。朝鮮繼去年11月發射被稱為“怪物洲際導彈”的“火星-17”型導彈後，本月初又成立了“固體燃料洲際導彈運用部隊”等，正在積極增強遠程導彈。朝鮮表示“無意與南朝鮮（韓國）打交道”，再次表現出了要直接面對美國的意圖。 朝鮮今後很有可能以預定的韓美聯合軍演等為借口，進壹步提高核武器、導彈挑釁的水平。有觀察人士認為，本周在美國五角大樓舉行的韓美延伸威懾手段運用演習和下個月“自由盾牌”聯合軍演期間，朝鮮將再次發起挑釁。朝鮮發射不久前在閱兵式上公開的固體燃料洲際導彈或進行第七次核試驗的可能性令人擔憂。 為參加慕尼黑安全會議而聚集在德國的韓美日三國外長立即舉行緊急會晤，討論了應對方案。他們在聯合記者會上壹致譴責朝鮮的發射，並強調“將面臨國際社會更嚴厲的制裁”。三國外長迅速采取共同應對措施值得關註。在朝鮮試圖挑撥離間韓美之間的威脅和挑釁下，東北亞的多方團結反而正在得到鞏固。 在朝鮮政權致力於增強武力的時候，朝鮮的經濟困難正在惡化。據悉，與去年相比，糧食產量減少了四分之壹左右，餓死者層出不窮。據推算，如果加上每發最高達3000萬美元的洲際導彈等導彈發射費用，相當於居民壹年的大米價格。即使執著於毫無收獲的挑釁戰略，得到的也只能是極度的孤立和貧困。國防委員長金正恩為了營造接班氛圍、連日带着女兒走動，但他傳給後代的也僅此而已。

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