隱藏在梵魚寺大雄殿的佛祖故事. February. 20, 2023 07:29. by 李鎭求 sys1201@donga.com. 不管是不是信徒，每次訪問寺廟時，都會去壹次大雄殿。但是，很少有人知道其中蘊含的佛國土精神和每個石階都蘊含佛祖的心意。最近釜山梵魚寺聖寶博物館發行的《雕刻佛國土，梵魚寺大雄殿》（照片）講述了雖然是向所有人開放的空間，但由於不仔細看，所以不太了解的大雄殿的各個角落的故事。 1602年創建的梵魚寺大雄殿（寶物）是釜山歷史最悠久的木制建築之壹。懸掛在佛頭頂上方的屋頂（寶蓋）下的龍、鳳凰、鶴、雲、奏樂飛天像等，是發揮想象力表現天庭世界的事物。大雄殿顧名思義就是供奉“大英雄”，即釋迦牟尼佛祖的殿閣。梵魚寺大雄殿的人字屋頂比相對的普濟樓更樸素。盡管如此，這反而更加威風凜凜，這是因為華麗的貢包（為了支撐屋檐的重量，在柱頭上搭建的樹邊）、填滿四面的內外壁畫、柱子和天花板等與凸顯殿閣存在感的地形位置相協調。 人字屋頂是屋頂形式中最簡單的，在宮殿裏，像正殿等主要建築物上安裝八角屋頂，附屬建築物上安裝人字屋頂是慣例。考慮到大雄殿的地位，雖然可以搭建八角屋頂，但這裏也有時代的情況。梵魚寺大雄殿創建的1602年是在壬辰倭亂（1592~1598年）結束後。特別是東萊地區受災嚴重，當時建造的大部分寺廟都代替了費工和錢的八角屋頂，搭起了人字屋頂。此外，通過大雄殿須彌壇和佛殿莊嚴具，在強調梵魚寺大雄殿供奉禮拜對象的傳統性的同時，如何反映作為供奉臺的時代性，也可以通過書籍進行了解。 梵魚寺聖寶博物館（館長幻應大師）方面表示：“如果知道了市民們經常光顧的梵魚寺大雄殿中事先不知道的意義，就會看到另壹個佛祖的世界”，“希望通過這個活動，成為重新認識佛教文化的價值和意義的契機。”

한국어