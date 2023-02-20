美國大學用“ChatGPT”寫下槍擊哀悼文……“因義務感而發送”，成為眾矢之的後道歉. February. 20, 2023 07:30. by 李清娥記者 clearlee@donga.com. 美國範德堡大學（又名範德比爾特大學）方面對最近發生的美國密歇根州立大學嚴重槍擊事件用對話型人工智能（AI）“ChatGPT”制作了哀悼文，在社會面引發強烈的批評後正式道歉。 據美國彭博社等媒體18日（當地時間）報道，美國南部田納西州範德堡大學皮博迪學院事務局通過電子郵件向學生們發送了對密歇根州立大學槍擊事件受害者表示哀悼的文章。13日發生的密歇根州立大學槍擊事件導致該校3名學生死亡、5人受傷。犯人自己做出了極端的選擇（自殺）。 範德堡大學皮博迪學院哀悼文以“紀念犧牲者，以此次事故為契機，我們的校園也應該為安全、包容的環境而努力”為開頭。問題是電子郵件的末尾寫著“引用自OpenAI ChatGPT”的字樣。皮博迪學院事務局通過ChatGPT制作該文章的事實被如實曝光。 收到郵件的學生們無法掩飾對大學的憤怒情緒。學生瑪塔•切森對彭博社表示：“學校似乎沒有對因悲劇而受苦的人產生共鳴，對此感到失望”，“與其說是為了共同體而發送電子郵件，不如說是因為迫不得已的義務感。”該大學畢業生賴特•卡亞特批評學校報紙說：“連強調共同體和包容性的內容都交給電腦來傳達，這是扭曲的矛盾。” 隨後大學方面道歉說：“把AI技術用在了錯誤的地方。”副院長妮可•約瑟夫（音）表示：“雖然相信郵件中暗示的包容性信息，但在悲傷時期試圖通過ChatGPT進行溝通，這與學校追求的價值背道而馳。”

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