“韓國版NASA”宇宙航空廳將取消年薪上限. February. 18, 2023 04:18. by 張寬錫 jks@donga.com. 韓國政府為了在今年新設的宇宙航空廳利用海外優秀人才，決定允許聘用外國人或多重國籍者，並取消年薪上限。外國人有可能被提拔為首任宇航廳廳長，也有可能聘用年薪在10億韓元左右的明星科學家。宇航廳被稱為“韓國版NASA（美國航空航天局）”。尹錫悅總統的大選公約項目——設立宇航廳，是激活宇航產業的核心國政課題“宇宙經濟路線圖”的壹環。 據總統室17日透露，科學技術信息通訊部制定並向尹錫悅報告的《宇宙航空廳設置及運營特別法》制定案規定，宇航廳具備專業性，允許靈活的組織結構和運營。宇航廳由廳長、次長、第壹本部長體系組成。廳長可以迅速組建、變更、解散本部所屬的項目組織。宇航廳計劃以研發組織為基礎，以組建、解散小組的方式運營。即使屬於政府出資研究機構或大學、企業，如果可以派遣工作，也將以任期制聘用研究人員。有觀察人士認為，這可能會成為追求“敏捷、靈活的政府”的尹錫悅政府改革模式。 為了聘請專家，宇航廳還將引進破格的報酬和以成果為基礎的隨時任免體系。組長以上的職務可以任意聘用民間專家為任期制公務員。任期制公務員的報酬與現有的公務員報酬體系無關，可以無上限地制定。總統室相關人士表示：“宇航廳廳長允許任用壹級到九級的任期制公務員。目前部長也只能任用三級任期制公務員，從這壹點來看，這是破格的措施。” 對於壹級以上的任期制公務員，在規定登記和公開財產義務的同時，還將適用股票全權信托義務的例外情況。考慮到核心人才因全權信托問題而拒絕進入公職的事例，提高了靈活性。政府相關人士解釋說：“以今年12月設立宇航廳為目標，最晚也將於下月完成特別法制定案的立法預告。”

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