討論韓美首腦會談，要有確認“70年同盟”的形式和內容. February. 17, 2023 07:33. . 據彭博社報道，美國正在準備4月尹錫悅總統進行國事訪問。該媒體報道說：“白宮正在為尹總統的訪問和國宴做準備，雖然現在計劃4月底訪問，但時機尚不確定。”在韓美兩國正在協調今年春天在華盛頓舉行的韓美首腦會談日程和方式的情況下，美國媒體首次提及“國事訪問”。 此次兩國首腦會談將在韓美同盟70周年和韓國戰爭停戰協定70周年之時舉行，因而意義非凡。因此，內容和形式都很重要。尹錫悅總統和拜登總統去年5月在首爾和11月柬埔寨（東盟峰會的契機）舉行了兩次首腦會談，但當時韓國版印度太平洋政策等對外政策框架尚未完全確定。 國事訪問在工作訪問、正式訪問等5個階段訪問形式中級別最高。作為國賓受邀的海外首腦從機場迎接到儀仗隊檢閱、高層歡迎、歡送儀式等，都會受到最高水平的禮遇。如果成功，將是韓國總統時隔12年再次進行國事訪問。總統辦公室稱，“據我所知，這不是美國政府的正式立場”，但並未否認相關內容。如果尹總統在美國參眾兩院進行聯合演講，將成為向國內外確認韓美團結的絕佳機會。 兩位首腦在會談桌上討論的議題不容忽視。為應對朝鮮核威脅，美國加強延伸威懾和擴大兩國協商成為懸案。在包括日本強制征用賠償在內的韓日歷史紛爭中，韓美日三國之間應該摸索加強安保合作的方案。應對美國的通貨膨脹削減法、半導體法、確保美中技術競爭中的供應網等經濟安保課題也堆積如山。 最重要的是，韓美兩國應進壹步升級同盟關系，共同摸索鞏固今後70年新的合作框架方案。現在應該描繪出超越1953年簽訂韓美相互防衛條約後積累的安保同盟，進化成經濟、技術同盟的未來藍圖。韓國政府應盡快確定將成為其舞臺的尹總統國事訪問。為了取得韓美核能合作等實質性會談成果，要盡全力應對議題。只有做好周密的事先準備，才能註入與形式相符的內涵。

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