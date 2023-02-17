美媒：“4月底韓美首腦會談中，核電合作也是主要議題”. February. 17, 2023 07:33. by 申鎮宇記者、古都藝記者 niceshin@donga.com,yea@donga.com. 據悉，在韓美政府將於4月底推進的韓美首腦會談中，核能發電合作將成為主要議題。韓國政府高層官員表示，美國核電站企業西屋公司去年以侵犯知識產權及違反美國出口管制的可能性為由，向韓國水力原子力提起的訴訟正在進行中，該問題的解決方案也很有可能被搬上韓美首腦會談的談判桌。 美國彭博社當地時間15日報道說，美國總統拜登正在準備4月底尹錫悅總統的國事邀請。彭博社當天援引多名消息靈通人士的話報道說：“尹總統的訪問（美國）和國宴準備正在進行中。雖然現在計劃4月底訪美，但時間尚不確定。”這是美國媒體首次報道尹錫悅推進國事訪問。總統室16日就這壹報道表示：“據我所知，相關報道內容不是美國政府的正式立場。” 據悉，由於訪美日程和形式尚未最終確定，總統室對此表現出了慎重的反應，但兩國就4月底尹總統以“國事訪問”形式訪問美國的計劃正在縮小分歧。據悉，本月初訪問美國的外交部長樸振也從美方得到了對尹錫悅進行國事訪問的肯定意見。在白宮舉行國宴時，預計政界、財界等重量級人物將大舉出席晚宴。美國國會也在推進尹錫悅國事訪問時在參眾兩院聯合會議上發表演講。2011年李明博總統是最後壹個受邀對美進行國事訪問的韓國總統。 據悉，韓國政府計劃將韓美之間的核電合作列入首腦會談的主要議題。政府高層官員表示：“特別是西屋訴訟問題，對於把核電出口作為重點的尹錫悅政府來說，是必須弄清楚的問題。”如果不能順利解決要求韓國企業在未經美國政府許可的情況下不得向其他國家出口核電站的訴訟問題，不僅會給韓美關系帶來負擔，而且還會成為向其他國家出口核電站的絆腳石。 這名官員還表示：“如果首腦會談成功舉行，最優先的議題將是經濟和產業問題。”他預測，不僅包括韓美經濟合作、參與對中國半導體出口控制等，還將包括根據美國《通貨膨脹削減法》的實施制定補充對策等討論。美國加強延伸威懾執行力等同盟懸案、韓美日安保合作等也將成為主要議題。

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