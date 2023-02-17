韓國國防白皮書：“朝鮮政權和朝鮮軍隊是敵人”……時隔6年再次恢復. February. 17, 2023 07:33. by 尹相虎, 孫孝珠 ysh1005@donga.com,hjson@donga.com. 韓國國防部在尹錫悅政府上臺後首次發表的《2022國防白皮書》中，將朝鮮政權和朝鮮軍隊記述為敵人。這是繼《2016國防白皮書》之後時隔6年再次在國防白皮書中出現“朝鮮政權=敵人”的表述。每兩年發行的《國防白皮書》是形成安保共識、向國內外宣傳國防政策的“國防指導方針”。 《2022國防白皮書》稱：“朝鮮在2021年修訂的勞動黨章程前言中明確規定要在韓半島全境實現共產主義化，並在2022年12月的黨中央委員會全體會議上將我們規定為‘明顯的敵人’，沒有棄核，持續進行軍事威脅，因此作為其執行主體的朝鮮政權和朝鮮軍隊是我們的敵人。” 文在寅政府時期發表的《2018國防白皮書》和《2020國防白皮書》中刪除了把朝鮮政權和軍隊規定為敵人的表述，只是明示，“我軍把威脅和侵害大韓民國主權、領土、國民財產的勢力視為我們的敵人”。軍方就恢復“敵人”表述壹事表示：“這是考慮到朝鮮的對韓戰略、把我們定為‘敵人’的事例、持續的核高度化、軍事威脅和挑釁等。” 此外，2018版和2020版國防白皮書雖然標記為“國務委員長金正恩”，但此次白皮書刪除了職務，表述為“金正恩”。 對於朝鮮核武器、導彈能力的評價也作了更新。朝鮮的鈈儲備量從2016年國防白皮書到2020年國防白皮書都記述為“50多公斤”，但《2022國防白皮書》記述為“70多公斤”，增加了20多公斤。朝鮮的彈道導彈種類也增加了“怪物”洲際彈道導彈“火星-17”型、“北極星-4·5ㅅ”（潛水艇發射彈道導彈）和超音速導彈兩種等，共有7種。

한국어