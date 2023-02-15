在互相指責中結束的朝野交涉團體代表演說. February. 15, 2023 07:29. . 國民力量黨院內代表朱豪英、共同民主黨院內代表朴洪根的交涉團體代表演說持續了兩天。這是今年首次進行交涉團體代表演說。這是可以推測執政黨和第壹在野黨對政局認識和解決方法的機會。在同時擔心通貨膨脹和經濟停滯的嚴重復合危機狀況下，雖然期待朝野雙方拿出負責任的姿態，但演講的大部分內容都是對對方的攻擊。是在互相指著鼻子中結束的。 朱豪英在昨天的演講中針對共同民主黨代表李在明表示：“李代表涉嫌各種腐敗，這不僅大大降低了共同民主黨，還大大降低了國會整體的威信。”對於在野黨提出的李在明遭調查是政治鎮壓的主張，他表示：“這是‘只許州官放火，不許百姓點燈’。”他還說：“共同民主黨占據壓倒性多數議席以來，議會民主正在急劇崩潰。” 在此之前，朴洪根則表示：“尹錫悅政府9個月的總評是‘睜眼壹看是落後國家’。”幾乎每分鐘都會提到尹錫悅壹次。他使用了“最差勁的領導能力”“最差勁的無能政權”“檢察官的大將”等粗魯的措辭。他說：“檢察機關、法庭和總統室三位壹體，開始‘拯救金建熙’。” 執政黨將各種國家危機的根源歸咎於共同民主黨的“只許州官放火不許百姓點燈”，在野黨則只顧著責怪總統。在負責國會的巨大兩黨代表的口中，找不到在批評之前自我反省的姿態。也沒有提到與在野黨合作或放棄國會議員特權等問題。 看到此次代表演說，國民的心情只會是非常復雜。因為朝野都沒有表現出克服極端對立的意誌，只是對對方表示了反感和敵意。在經濟危機中召開的1月臨時國會，在會期內因朝野對立幾乎空轉。如果照此下去，由於考慮到明年議會選舉的朝野對立，不僅是2月臨時國會，今年政治圈的對立很有可能進壹步激化。 經濟和安保等對內外危機正在加深。人工智能、半導體、量子計算機等成為克服危機動力的主要法案在朝野的不和諧聲中未能越過國會的門檻。與朝野的政治利害關系無關，激活經濟或穩定民生迫在眉睫的法案也不少。朝野兩黨對國會的基本職責置之不理，壹味反復進行敵對對峙，國民對這個樣子逐漸感到疲憊。

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