悲嘆中的悲嘆. February. 15, 2023 07:29. . 有從悲傷中得到悲傷安慰的時候。這就是悲傷時尋找悲傷歌曲或故事的原因。壹位名叫邁克爾•弗雷姆的數學家在《數學的安慰》中處理悲傷的方式中有著微妙地安慰人的地方。 悲傷在韓語中是各種悲傷的總稱，弗雷姆教授將其分為悲嘆（grief）和悲傷（sadness）。母親去世時感受到的悲傷是悲嘆，沒有感情重量的輕情緒是悲傷。他的關心在悲嘆之中。有壹天，他接到某位學生要求寫壹篇關於重力主題的文章，並這樣寫道。“重力使天空下雨。雪花也是。秋天落葉也是。而且，當我知道妳真的消失了時，我的眼裏流下了眼淚。”由於喪失而無法呼吸，10年後依然淚流滿面，心口被刺痛，這就是他所說的悲嘆。悲嘆是以深厚的愛為前提的。 那麽，還有從悲嘆中恢復過來的路嗎？在他看來沒有。母親死了就再也回不來了。悲嘆中有類似類型的“更小的悲嘆”。應該說是幾何學中的“自我相似性”原理。例如，不能聽到母親的聲音，不能壹起吃飯，也不能擁抱在壹起。生活應該分為有母親的時候和沒有母親的時候進行“重新調整”。這意味著要以母親的不在為中心修正所有內容。 那麽生活將如何重新調整呢？這是不知道的事情。因為喪失和悲嘆都是壹個人在心裏承受的。愛是“最私人的經歷”，悲嘆也只能是私人的經歷。這就是草率的安慰的話對悲痛欲絕的人不起作用的原因。只能聽他的話，安靜地等待。總有壹天，悲嘆的能量中，有壹部分會投影到外面，打開重新審視世界的大門。

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