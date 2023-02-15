朝鮮減少軍人糧食供應……“2000年代以來第壹次”. February. 15, 2023 07:29. by 申晋宇, 孫孝珠 niceshin@donga.com,hjson@donga.com. 據悉，朝鮮最近把每名軍人每天的糧食配給量從原來的620克減少到580克。韓國政府高層消息靈通人士14日接受《東亞日報》的電話采訪時表示：“這是2000年以來朝鮮首次減少向軍隊提供的正式配給量，連優先配給對象軍隊的糧食都減少了，這意味著朝鮮的糧食困難已經超出了嚴重的程度。”據悉，朝鮮主要城市以儲備軍糧等名義敦促居民每兩三天交壹次“愛國米”。 綜合《東亞日報》當天的采訪，當局分析了多個對朝情報等，掌握了朝鮮減少軍糧配給量的情況。朝鮮通常把居民人均每天的糧食配給量定在550克-600克。軍人人均配給量達到580克，這意味著配給排名最靠前的軍隊配給量也減少到了普通居民的水平。據悉，朝鮮的糧食分配體系分為1-9級（等級越高，分配量就越多），通常軍人會進入3級以內。朝鮮農業問題專家、GS&J經濟學家權泰鎮分析說：“如果減少軍隊的供應量，朝鮮通常儲備100萬噸以上的戰時儲備糧也有可能處於低谷。” 據韓國政府另壹名消息人士透露，朝鮮去年實施的軍事演習與2021年相比減少了10%至20%。據悉，朝鮮因能源短缺，幾乎無法進行空軍夜間訓練等。

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