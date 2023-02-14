因為有崇高的妳們，才有現在的我們. February. 14, 2023 07:45. . 當所有人都從危險中解脫出來時，有人願意跳進那裏。軍人、警察、消防員等穿制服的人，為了紀念他們的獻身精神，《東亞日報》和頻道A制定的獎項是“榮譽制服獎”。昨天舉行的第11屆頒獎儀式是為在地面、天空和海上為國民的安全和生命而展開殊死搏鬥的14名穿制服者而舉行的。至此，歷屆獲獎者已達139人。 大獎由2020年4月為救助失蹤船舶而出動直升機時，在濟州附近海域墜落殉職的南海地方海洋警察廳航空團所屬警監鄭斗煥（音，下同）和警司車柱壹、黃賢俊獲得。制服獎頒發給成功試飛國產首架超音速戰鬥機KF-21的中校安俊賢、因地雷爆炸事故以受傷的身體讓同事躲避的朴宇根上士、在救助觸礁漁船現場因橡皮艇傾覆嚴重受傷的情況下救助5名船員的警司鄭基旭等6名穿制服者。2020年作為漢江警察隊水上救助人員在漢江搜索跳江者時殉職的已故警尉劉在國獲得了為民警官獎。祈禱已故制服英雄們安息，祈禱傷者早日康復。 現在，大大小小的災難也還在繼續。去年3月，在蔚珍、三陟大型山火現場，3600多名軍人和公務員經過通宵奮戰，終於在火魔手中守住了金剛松群。9月，在浦項水災地區，海軍陸戰隊駕駛裝甲車救助了27名災民。10月，在梨泰院萬聖節慘案現場，有被汗水浸透、進行心肺復蘇、運送傷者的消防隊員和急救隊員。他們表示“很抱歉沒能救活更多人”，正在飽受心理後遺癥的折磨。 穿制服者的奉獻是沒有國界的。在土耳其和敘利亞接壤地區發生強震後，消防廳派遣了由118名救援人員和陸軍特戰司令部軍人等組成的緊急救援隊，在遠遠超過生存黃金時間的今天，通過熬夜工作挽救生命的奇跡仍在延續。這也是對韓國戰爭時土耳其派兵5455人、741名制服戰死、2068人受傷的報恩活動。 在當天的頒獎典禮上，妻子代替已故的穿制服者領了獎牌。她說：“感謝讓我牢記丈夫不忘記”。現在這壹瞬間也有默默堅守位置的穿制服者，維持著安全的日常生活。不忘記穿制服者的犧牲、分擔遺屬的悲傷、建立穿制服者有成就感和自豪感的社會，是我們的責任。

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