日媒：“菲律賓有可能在臺灣發生緊急情況時向美國提供基地”. February. 14, 2023 07:46. by 東京=常駐記者李尚勛 sanghun@donga.com. 菲律賓總統馬科斯（照片）13日表示，如果美中在臺灣海峽發生武力沖突，“很難想象菲律賓不參與的情況”。馬科斯在接受《日本經濟新聞》采訪時表示：“雖然希望（臺灣）不要發生紛爭，但我們感到處於最前線。” 《日本經濟新聞》分析說，這暗示了在臺灣海峽發生武力沖突時，菲律賓有可能允許美軍使用軍事基地。馬科斯總統前壹天結束了對日本的訪問。 當被問及臺灣海峽發生沖突時是否會向美軍提供軍事基地時，馬科斯總統說，“擴大（與美國）防衛合作協定不包括戰鬥爆發情況。有必要判斷（如果發生實際紛爭）對菲律賓有什麽好處”，打開了提供軍事基地的可能性。 從菲律賓首都馬尼拉所在的呂宋島北端到臺灣最南端只有350公裏。菲律賓於2014年與美國簽訂了擴大防衛合作協定，允許美軍巡回駐紮在菲律賓軍事基地。由此，美軍可以與菲律賓軍隊進行共同訓練，並在菲律賓境內儲備彈藥和燃料。菲律賓2日增加了4處美軍可以巡回駐紮的基地，使之增加到9處。《日本經濟新聞》報道說：“美軍正在針對臺灣有事時，討論利用呂宋島北部據點。” 馬科斯9日在日本與日本首相岸田文雄舉行首腦會談，就加強安保合作達成協議。他表示：“將加強與日本自衛隊的聯合演習。”但是，對於簽署允許自衛隊利用菲律賓軍事基地的《訪問部隊地位協定》的方案，他表示，“正在研究之中”。

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