現代汽車集團連續兩年在美國JD Power質量調查中排名第壹. February. 13, 2023 07:45. by 金在亨 monami@donga.com. 現代汽車集團在美國最高權威的“耐久品質調查”中壓倒日本汽車，連續兩年被認可為最高品質的汽車集團。繼對新車質量的好評之後，現代汽車在購買車輛後耐久性方面也得到了很高的技術評價，鞏固了全球汽車名家的地位。 據現代汽車集團12日透露，在美國市場調查企業JD Power發表的2023年耐久質量調查中，包括高級車品牌在內的31個品牌中，勞恩斯（144分）排在第二名，起亞（152分）排在第三名，現代汽車（170分）排在第八名。從各集團的平均分數來看，現代汽車集團在豐田集團（163分）、通用汽車集團（165分）等16個汽車集團中得分最低，為160分。 作為排名計算標準的分數，是購買車輛3年的顧客對184個項目的質量滿意度進行評價後統計的，越低意味著滿意度越高。此次耐久質量調查是以2019年7月至2020年2月在美國銷售的31個品牌、227個車型（30062輛汽車）為對象實施的。 繼去年同壹調查之後，現代汽車集團連續兩年被提名為具備最高耐久品質的汽車集團。去年發表耐久質量調查時，現代汽車集團平均分數為147分，超過豐田集團（158分）、通用汽車集團（172分），第壹次登上榜首。 今年起亞在18個普通品牌中得分最低，連續3年獲得“最佳普通品牌獎”，以較大差距領先於三菱（167分、第四名）、豐田（168分）等日本汽車品牌。起亞的K3（當地名：福瑞迪）、K5（Optima、中型車）、獅跑在3個車級（準中型車、中型車、準中型SUV）中包攬了“最佳品質獎”。 去年在普通品牌中排名第三的現代汽車今年與日產、Mini並列第六名（均為170分）。勞恩斯在13個高級車品牌中，繼日本雷克薩斯（133分）之後位居第二。勞恩斯與其他日本高級車品牌英菲尼迪（第五名，205分）、謳歌（第七名，211分）等拉開了超過60分的分數差距。 耐久質量調查與JD Power的“新車質量調查”壹起，被認為是美國消費者購買汽車時標準的兩大尺度。現代汽車集團的起亞2016年在集團歷史上首次登上了新車質量調查的第壹名等，此前在新車質量評價中取得了很好的成果。現代汽車集團在評價車輛事後管理能力的新車質量調查上也開始取得名列前茅的成績，是從2020年以後開始的。業界相關人士表示：“最近現代汽車集團的弱點是耐久性。正如日本汽車品牌在品質得到認可後，在北美市場的增長勢頭迅猛壹樣，現代汽車集團（通過此次評價）也可以期待質量的增長。”

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