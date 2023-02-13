不要隨著年齡的增長而限制自己. February. 13, 2023 07:44. . “幸福的秘訣就是這個。盡量擴大妳的關心。與其對給妳帶來興趣的事物和人持敵對態度，不如盡量表現出親切的反應。”―出自伯特蘭•羅素《幸福的定義》中 看似平平無奇的話，但事實並非如此。因為在這裏，羅素說“往往作為人生的通用智慧卻恰恰相反”。 老年歌德告訴年輕的秘書埃克曼如何過明智的人生。核心是“善於計算”。善於計算意味著“限制自己”。也就是說，現在應該停止關註沒有多大用處的各種外語學習或自己可能無法看到盡頭的領域，只集中於能夠成為自己的領域。有野心的年輕人當然應該這樣。 但是如果妳不再年輕會怎麽樣呢？隨著年齡的增長，我們越來越多地認為應該從各種關心的事情中隱退，並簡化生活。但是，從羅素的觀點來看，年長的人繼續努力“限制自己”，這是壹件危險的事情。因為，越是減少我們關註的對象，對剩下的項目只能要求更多。這些對象越來越有可能無法滿足我們的要求。其結果，我們的不幸被確定為越來越高的概率。 威廉•特雷弗的短篇小說中出現了預感到生活即將結束並處理壹切的老人。只留下壹個後備箱，輕松地整理了所有東西，發現除了迎接死亡的床之外，真的無處可去。 沒有人會想以這種方式離開這個世界。只要還能活動身體的話。至少到那時為止，我想繼續閱讀和學習新的東西，被此前所不知道的美麗感動著生活。如果周圍的人指責說“那個年紀還關心那些東西”，那麽妳至少在明智地度過晚年的人生。

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