BTS的HYBE加上SM的最大股東……K-POP“權力的遊戲”上演. February. 11, 2023 07:12. by 朴民宇記者、金泰彥記者 minwoo@donga.com,beborn@donga.com. 防彈少年團（BTS）所屬經紀公司HYBE將全面收購第壹代K-POP企劃公司SM娛樂。將BTS和EXO擱在壹個屋檐下的“恐龍娛樂公司”的誕生正逐漸明朗化。 HYBE10日通過公示表示，9日簽訂了以每股12萬韓元、共4228億韓元的價格收購李總管持有的SM18.47%股份中的14.80%的合同。到下月1日為止，還將公開收購以25%的股份為目標的SM股票。 此前，Kakao於7日宣布將確保9.05%的SM股份，並與SM管理層攜手合作，但自稱是李秀滿總制作人的“白騎士”的HYBE壹下子成為第壹大股東，扭轉了局面。 圍繞SM的經營權紛爭從“李秀滿總制作人vs SM理事會”擴大到了“HYBE vs Kakao”的格局，市場認為HYBE暫時抓住了勝機。如果HYBE成功公開收購，將以總持有股份39.8%確保對SM的穩定經營權。 有預測稱，包括BTS、NewJeans、LE SSERAFIM在內，人氣K-POP音樂人所屬的HYBE如果與SM產生協同效應，K-POP市場的版圖將發生變化。SM擁有寶兒、少女時代、東方神起、EXO等知識產權（IP）和NCT、AESPA新生代人氣組合等。 如果市價總額達到8.2萬億韓元，業界排名第壹的HYBE收購排名第三的SM（2.4萬億韓元），將成為超過10萬億韓元的恐龍娛樂公司，與排名第二（JYP娛樂•2.6萬億韓元）之間的差距將進壹步拉大。

한국어