新學期將不再規定進行發熱檢查和供餐室打隔斷. February. 11, 2023 07:13. by 趙有拉記者 jyr0101@donga.com. 從3月新學期開始，學生們上學時可以不進行發熱檢查，不用隔斷就可以吃供餐。上學前必須做的自我診斷應用程序，只有有發熱等癥狀的學生才會使用。 教育部10日發表了包含上述內容的《2023年新學期幼兒園、初中及特殊學校防疫運營方案》。隨著新冠病毒的流行達到頂點，繼解除室內戴口罩義務後，又放寬了學校內的防疫措施。教育部次官張尚允（音）解釋稱：“可以看作是回到了新冠疫情之前的‘社會規則’。雖然不是完全正常化或日常恢復，但是解除了可能侵害教育活動的方針。” 從新學期開始，上學時以全體學生及教職員工為對象壹律實施的發熱檢查將被廢除。設置在供餐室的隔板也將從新學期開始取消。但是，考慮到各學校的感染情況，可以自行進行發熱檢查或維持供餐室的隔板。 自我診斷應用程序只在出現發熱或咽喉痛等癥狀時參與即可。到目前為霧，所有學生和教職員都必須參加，但得到了相比其負擔實效性低下的評價。原本應該經常打開的教室窗戶被調整為每天打開3次、10分鐘以上通風。 由於上個月已解除室內口罩方針，除校車等部分情況外，可以不戴口罩。對於有人指出部分教育機構自行戴口罩，張尚允表示：“學生和家長需要時間消除不安感。”壹旦出現新冠病毒確診束染學生，將以同班出現癥狀的學生為對象進行快速抗原檢查，這壹點與以前相同。

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