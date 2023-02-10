托特納姆熱刺隊守門員洛裏斯因傷至少將缺席6周以上. February. 10, 2023 07:52. by 金東昱 creating@donga.com. 孫興慜（31歲）所屬俱樂部托特納姆熱刺隊的守門員雨果•洛裏斯（37歲•法國•照片）因受傷至少將缺席6周以上。英國《每日電訊報》9日報道說，托特納姆熱刺隊的主力守門員兼隊長洛裏因在6日與曼城隊的比賽中膝蓋韌帶受傷，至少6周內不能出場比賽。 洛裏斯的缺席使托特納姆熱刺隊進入了緊急狀態。熱刺隊在英格蘭足球超級聯賽（EPL）以39分的成績排在第5位。球隊與排在第4位的紐卡斯爾聯隊（積40分）僅差1分。熱刺隊要想確保下賽季歐洲足球聯盟（UEFA）冠軍聯賽的入場券，必須以前4名的成績結束本賽季。截止到3月，托特納姆熱刺隊還有6場聯賽要打。 托特納姆熱刺隊除了聯賽之外，還面臨著幾場重要的比賽。15日和下月9日，球隊將進行與AC米蘭（意大利）的歐足聯冠軍聯賽16強賽，下月2日則將進行與謝菲爾德聯隊的英格蘭足總（FA）杯16強賽。 替補守門員弗雷澤•福斯特（35歲）將代替洛裏斯鎮守托特納姆熱刺隊的球門。去年加入托特納姆熱刺隊的福斯特在本賽季參加了1場聯賽、2場足總杯、1場英格蘭英聯杯等4場比賽。最近他參加的比賽是上月29日與普雷斯頓隊的足總杯32強賽。英國《鏡報》報道說：“托特納姆熱刺隊有可能短期引進去年退役的守門員本•福斯特（40歲）作為替補守門員。”曾效力於曼聯（英格蘭）和英格蘭代表隊的本•福斯特目前作為YouTuber活動。 另外，國際足聯（FIFA）9日公布，阿根廷的埃米利亞諾•馬丁內斯（31歲•阿斯頓維拉）、比利時的蒂沃•庫爾圖瓦（31歲•皇家馬德裏）、摩洛哥的亞辛•布努（32歲•塞維利亞）等3人成為2022年最佳男守門員的最終候選人。曾鎮守卡塔爾世界杯亞軍法國隊球門的洛裏斯未能入選最終候選名單。

한국어