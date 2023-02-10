繼國內平臺之後，通信和遊戲企業也將加入“AI戰爭”. February. 10, 2023 07:52. by 池民九記者•田南赫記者 warum@donga.com,forward@donga.com. 微軟（MS）、谷歌等美國大型科技技術（大型信息技術企業）爭先恐後地推出了高度化的人工智能（AI）技術，國內企業的應對速度也在加快。AI超越搜索，成為左右遊戲、通信等所有數碼服務的未來成功的核心技術，為了不失去市場主導權，競爭正在如火如荼地進行。 遊戲開發公司“NCsoft”9日在業績發表電話會議上表示：“公司的重要目標是，用AI大型語言模型創作遊戲故事和角色。”其宗旨是在遊戲企劃和開發過程中，將AI技術運用到需要人類創造力的敘事和角色構建領域。毫不誇張地說，利用AI制作遊戲故事情節的技術已經完成。美國Open AI公司開發的“ChatGPT”以寫詩、小說、隨筆的能力成為話題，月使用者數超過了1億人。利用Open AI的“DALL•E”，只要輸入簡單的單詞，就能創造出用戶想要的新形象。 NCsoft首席財務官（CFO）洪元俊（音）解釋說：“公司研究開發（R&D）組織也在努力試驗AI技術”，“去年以中型語言模型完成了各種實驗，將從今年開始擴大規模。”NCsoft的事例表明，AI技術、服務競爭迅速擴散到遊戲等其他數字領域，國內企業為了掌握AI市場的主導權，紛紛加入了激烈的競爭。

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