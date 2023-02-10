土耳其與敘利亞地震災區，水、燃料、電力全部告罄……世界衛生組織診斷為“幸存者遭受第二次災難”. February. 10, 2023 07:52. by 尹多彬記者 empty@donga.com. 在土耳其和敘利亞大地震中幸存下來的人們因找不到生存所需的水、糧食、燃料等而陷入了“第二次災難”危機。因為生存者們在大部分基礎設施被破壞的情況下，被放置在街頭，每天堅持著。 世界衛生組織總幹事譚德塞當地時間8日在瑞士日內瓦召開的記者會上表示，“在(土耳其和敘利亞）當地惡劣天氣狀況和持續的余震中，我們正在為拯救生命‘與時間賽跑’，‘幸存者需要(安全的)避難所、糧食、幹凈的水和醫療服務。” 世衛組織推算，在突尼斯南部、敘利亞北部，約有2300萬人遭受了地震的直接或間接損失。據悉，特別是持續13年的內戰，實際上處於無政府狀態的敘利亞地震受災地區，上下水道等基礎設施被破壞，像霍亂壹樣的致命傳染病、呼吸道疾病、傷口部位二次感染正在流行。自去年8月末以來，敘利亞報告的霍亂患者約為8.5萬人。 據法新社報道，世衛組織地震應對負責人羅伯特·霍爾登當天表示：“很多幸存者現在在可怕的條件下停留在野外。緊急責任是讓他們繼續生存下去。如果不以搜索、救助等速度進行（第二次）援助，會有更多人（面臨其他災難）的危險。” 有人指出，地震受害者的精神創傷相當嚴重。世衛組織緊急應對組組長邁克爾·瑞安表示：“地區社會（地震發生後）過去的60個小時裏承受的心理壓力（今後）將影響60年。”

한국어