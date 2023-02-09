高宗送給俄羅斯沙皇的禮物，時隔127年後公開. February. 09, 2023 07:47. by 李素研記者 always99@donga.com. 朝鮮高宗（1852~1919年）在1896年5月俄羅斯帝國末代沙皇尼古拉二世（1868~1918年）的加冕儀式上贈送的5件外交禮物，時隔127年後將在俄羅斯莫斯科克裏姆林宮博物館公開。高宗於1896年2月遷居俄羅斯公使館，派遣閔泳煥（1861~1905年）全權公使團參加尼古拉二世的加冕儀式，共送去了17件禮物。 這些文物將出現在克裏姆林宮博物館2月10日至4月19日舉行的特別展覽“韓國和兵工廠，末代沙皇加冕典禮的歷史”中。據推測，在公開的文物中，“黑漆螺鈿二層龍”是受高宗的特命，當代最優秀的螺鈿匠人制作的。龍下端部分貼有“十長生”圖案螺鈿，祈願尼古拉二世健康長壽。1920年日本引入鋼絲鋸後，流行將螺鈿像線壹樣剪碎粘貼的“剪補”螺鈿技法，該作品比日本早30年采用了該技法，在工藝史上具有很高的價值。國外所在文化遺產財團支援了復原工作。 學界從未報告過的天才畫家張承業（1843~1897年）的兩幅傑作也將首次公開。公開的作品是《故事人物圖》系列4幅作品中的《老子出關圖》和《醉太白圖》，兩部作品都是長65厘米、寬174.3厘米的大作。在署名“吾園 張承業”前加上了“朝鮮”的國號，說明該作品是以外交禮物為前提制作的。據悉，張承業雖然受高宗的特命負責畫畫，但因為想喝酒，多次從宮中逃跑。 此外，還將展出刻有“真壽永寶（真實•長壽、永恒的寶物）”等字樣的2件白銅香爐。香爐的形狀分別呈四角形和圓形，符合加冕儀式的宗旨，被評價為反映出具有“蒼穹圓圓的，大地呈四方形”之意的“天圓地方”。有評價認為，精巧的圖案結構展現了普通工藝品中難得壹見的復雜、細膩的框架。 國外所在文化遺產財團表示：“今後將支援國外所在重要文物的復原工作，宣傳韓國文化遺產的價值。”

한국어