法院首次宣判韓國政府應賠償越南戰爭屠殺平民事件受害者. February. 08, 2023 07:49. by 金滋炫記者 zion37@donga.com. 法院首次宣判，就越南戰爭當時韓國軍隊射殺非武裝平民壹事，韓國政府負有賠償責任。 7日，首爾中央地方法院民事68單獨（部長法官朴鎮洙）在越南戰爭屠殺平民事件受害者阮氏清（Nguyễn Thị Thanh•64歲）以韓國政府為對象提起的損害賠償訴訟中判決原告部分勝訴，並要求“韓國政府向阮氏清支付3000.01萬韓元和延遲損害賠償金”。 在被稱為“Phong Nhi•Phong Nhat屠殺事件”的該事件中，韓國軍隊於1968年2月12日在位於越南中部廣南省的Phong Nhi•Phong Nhat村屠殺了74名平民。阮氏以“當時被韓國軍隊殺害了家人，自己也遭到了槍擊”為由，於2020年4月向韓國政府提出了3000萬韓元的訴訟。 韓國政府主張，僅憑身穿韓國軍服、不使用越南語的理由，不能證明韓國軍隊是加害者，非法行為時間也過了數十年，消滅時效（權利人在法定期間內不行使請求權，其權利即歸於消滅的法律制度）已經結束，但法院方面沒有接受。審判庭認為：“根據原告方面的證據和證人的證詞等，可以認定當時海軍陸戰隊第二旅團第12中隊的士兵向原告的家人開槍的事實”，“這種行為明顯是非法行為。”另外，審判庭還表示：“原告有無法客觀地行使債權人權利的障礙事由”，認定其為適用消滅時效的例外。

한국어