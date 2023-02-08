谷歌人工智能聊天機器人也將問世……“被問及太空望遠鏡時，能針對9歲兒童作出回復”. February. 08, 2023 07:49. by 南惠貞記者、全南赫記者 namduck2@donga.com,forward@donga.com. 谷歌正式宣布推出人工智能聊天機器人“巴德”（Bar誒）。有分析認為，人工智能聊天機器人“聊天GPT”上市僅兩個月，月活躍用戶數就突破1億人，掀起了壹股旋風，谷歌全面公開了巴德，正式展開對話型人工智能市場霸權競爭。 谷歌計劃，與聊天GPT不同，巴德通過可以實時更新信息、能夠進行有洞察力的回答，主導包括搜索市場在內的對話型人工智能生態系統。 ○ 谷歌推出對抗聊天GPT的人工智能聊天機器人巴德 谷歌母公司字母表的首席執行官桑達爾·皮查伊當地時間6日通過本公司的博客表示：“谷歌壹直在開發以‘LaMDA’（Language Mo誒els for Dialog Applications）為基礎的、名為巴德的實驗性對話型人工智能服務，今天決定向值得信賴的測試者公開，計劃在今後幾周內廣泛提供給普通用戶。” 巴德意為“詩人”，是以谷歌的人工智能語言模型LaMDA為基礎驅動的聊天機器人。據悉，LaMDA以1370億個參數為基礎，學習了30億個文件和11億個對話。據悉，谷歌人工智能開發者去年5月主張，LaMDA“具有與人壹樣的知覺能力”，具備了強大的語言生成能力。 當時谷歌考慮到倫理問題等波及效果，壹直不願意公開LaMDA。但是，隨著有觀察人士認為，聊天GPT可以代替谷歌搜索，谷歌啟動意味著嚴重危機警報的“代碼紅色”，為了不被奪走人工智能市場的主導權，加快了LaMDA的公開速度。 谷歌表示，巴德是以容易理解的方式提取搜索復雜信息和多種觀點的人工智能服務。據介紹，從“鋼琴有幾個鍵盤?”等單純的問題開始，到“鋼琴或吉他中哪個更容易學，各自需要多少練習?”等要求洞察力的提問，巴德都可以用長文進行回答。 聊天GPT和巴德的最大區別在於能否實時更新。目前，聊天GPT以到2021年為止學習的數據為基礎，回答用戶的提問，對最新新聞的回答等存在局限性。但是巴德以谷歌搜索引擎搜索到的數據為基礎提供回答，因此可以對最新熱點進行更新。 據谷歌在博客上介紹的資料顯示，如果向巴德提出“如何向9歲的孩子說明‘詹姆斯·韋伯太空望遠鏡’的新發現”的問題，巴德就會提供包括“太空望遠鏡在2023年發現了被稱為‘綠色豌豆’的眾多星系”等最新信息的內容。 ○ 科技大廠之間的對話型人工智能競爭加劇 隨著谷歌正式進入對話型人工智能市場，預計與對聊天GPT開發公司“Open AI”進行大規模投資的微軟的競爭也將加劇。兩家公司都決定在搜索引擎領域引進對話型人工智能，預計搜索廣告市場上平臺之間的競爭將首先深化。 微軟以聊天GPT為基礎，推出了自動概括會議內容的業務用程序，並推進在本公司搜索引擎服務“Bing”上啟用聊天GPT，加強聊天GPT和本公司服務之間的聯系。Excel、Wor誒等文件制作程序也將適用生成人工智能。谷歌也計劃將巴德引入本公司搜索引擎，並於下月以語言API（應用編程接口）的形式向個人開發者或創作者提供生成人工智能，從而擴大本公司人工智能技術生態系統。 雖然沒有透露具體內容，但Open AI首席執行官薩姆·奧爾特曼通過推特表示，自己目前位於微軟總部所在地美國華盛頓州雷德蒙德，在明天的活動即將舉行之際，他“非常興奮”。因此有觀察人士認為，此次活動可能與微軟服務和聊天GPT的結合有關。

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