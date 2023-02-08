半導體立國《東京宣言》40年，站在十字路口的韓國. February. 08, 2023 07:48. . 8日是已故三星集團創始人李秉喆在日本東京宣布進軍半導體事業40周年的日子。後起之秀三星宣布對半導體尖端技術超大規模集成電路進行大規模投資後，當時世界嘲笑其為“魯莽的挑戰”“誇大妄想癥患者”。但是“越是困難的時候，越要投資未來產業才能生存”的這壹判斷，被認為是改變韓國經濟趨勢的決定性瞬間。 韓國的半導體神話是企業堅持不懈的意誌、友好的國際環境、政府積極支援的合作品。致力於技術開發的三星在宣布進軍半導體的當年，繼美國和日本之後，第三次成功開發了64K DRAM，之後以“世界首創”的修飾語走上了增長之路。美國對20世紀80年代世界最強的日本半導體的牽制，給韓國帶來了擴大市場的機會。政府也通過半導體培育長期計劃、三星器興園區工廠用地支援等進行了支持。 在《東京宣言》發表40年後的今天，韓國半導體所處的現實並不樂觀。美中矛盾引發的供應網危機日益增加不確定性，全球需求不振導致的“半導體寒流”也在延長。雖然在DRAM等存儲器市場上占據世界第壹的位置，但差距正在縮小。另外，還有擺脫偏重於存儲器半導體，提高設計、代工（半導體委托生產）、系統等競爭力的課題。以“聊天GPT”開始的人工智能市場的快速增長，可能會成為半導體需求增加的機會。 世界各國將半導體產業視為經濟安保的核心，爭先恐後地推出補貼和稅制優惠。日本7日表示，以在本國生產10年以上為條件，將支援三分之壹的半導體設備投資。最近，美國半導體產業協會在半導體設計領域點燃了“第二半導體支援法”的討論。但是，韓國絲毫沒有緊張感。上個月政府提出的半導體稅制支援法案在國會上未能開始討論，SK海力士的龍仁半導體集群在宣布4年後也未能邁出第壹步。 在經濟安保時代，全球競爭不能只交給企業。在研發、投資、人才確保等所有領域都需要政府的全力支持。雖然最近韓國半導體處於危機之中，但無法與從白手起家的時候相比。就像40年前播下的種子綻放“半導體神話”之花壹樣，政府和企業應該齊心協力，再次創造“量子跳躍”的奇跡。

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