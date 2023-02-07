戰敗的記憶. February. 07, 2023 07:41. . 最近到埃及旅行了壹趟。如果歷史學家進行遺址考察，在希臘、羅馬之前，首先要訪問的地方就是埃及。現在才來這樣的地方，真是慚愧萬分。 不用說金字塔、阿布辛貝神廟，我個人非常好奇的地方就是古埃及上王國的首都孟菲斯。在大英博物館，有收集眾多亞述歷代皇帝戰爭記錄的浮雕。其中最完美、最優秀的收藏品是亞述巴尼拔二世的浮雕。其中有亞述軍隊攻占孟菲斯城的場面。 其中的城墻、排得密密麻麻的塔、這座強大的城池被亞述軍隊可怕地攻克了。當時守衛該城的士兵不是埃及人，而是現在的南蘇丹努比亞人。長期作為埃及屬國的努比亞反過來征服埃及，以法老君臨天下，卻讓亞述攻入了埃及。努比亞以敗給亞述結束了對埃及的統治。孟菲斯省也被攻克，男人們被殺害，婦女和兒童被強制遷移. 去孟菲斯能找到這座城的痕跡嗎？雖然不是值得壹看的狀態，但至少希望能有壹定程度的痕跡。但是，絲毫的期待卻以令人震驚的失望而告終。孟菲斯有壹個小型露天博物館，收集了在孟菲斯發掘的文物，雖然留下了巨大的拉姆西斯像和獅身人面像等令人印象深刻的石像，但整體文物量卻少得驚人。 城址沒有痕跡，山坡上只有羊和山羊在玩耍。挖掘分散在埃及的眾多遺跡非常困難，挖掘後的管理也非同小可。孟菲斯似乎還沒有進行大規模的挖掘調查，或者因為管理問題而被掩蓋。 但是，如果孟菲斯城不是戰敗的場所，而是光榮的場所，會不會優先挖掘呢？誰都不喜歡辛酸的回憶。大部分國家都在掩蓋或歪曲事實。但是，避免悲劇重演的唯壹方法就是正視失敗，冷靜分析。環遊世界，這似乎是最難的事情。

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