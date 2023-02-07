崔誌萬無法出戰WBC，SSG隊崔智訓獲得提拔. February. 07, 2023 07:41. by 任寶美 bom@donga.com. “完全沒有想到，突然被提拔，心情很好。我會帶著責任感全力以赴去比賽。” 6日，崔智訓（26歲•SSG•照片）在美國佛羅裏達進行轉地訓練時，在聽到自己入選2023世界棒球經典賽（WBC）國家代表隊的消息後，通過球隊做出了上述表示。 此前，韓國棒球委員會（KBO）表示，“崔誌萬（32歲•匹茲堡海盜）因所屬球隊的反對而無法參加WBC比賽。選拔崔智訓為替補選手。”上賽季結束後引進崔誌萬的匹茲堡隊擔心參加WBC會對他的胳膊肘傷病產生影響，因此表示“反對球員參加”，WBC組織委員會也接受了這壹提議。崔誌萬去年11月接受了右胳膊肘骨碎片摘除手術。 總管WBC代表選手選拔的KBO技術委員長趙範賢（音）就1壘手崔誌萬的空缺被外野手崔誌勛填補壹事表示：“崔智訓是替補防守、替補跑壘員能力卓越的選手。吳在日（37歲•三星）、蔡恩成（33歲•韓華）等也進入了（替代）候選名單，但我認為在短期比賽中，比起（巨炮型）1壘手，更需要作戰能力更好的選手。” 對於崔智訓的入選，朴炳鎬（37歲•KT）正在以比預想更快的速度恢復中的影響也很大。趙委員長補充道：“當初朴炳鎬能否出戰防守還是未知數，所以選出了3名1壘手，但現在朴炳鎬處於可以正常出戰WBC的狀態。”KBO計劃於8日向WBC組委會提交包括崔智訓在內的最終參賽選手名單。 崔智訓在東國大學就讀的2018年、2019年曾入選過23歲以下代表隊，但以職業選手為軸心的國家隊選拔尚屬首次。正在配合常規賽開幕（4月1日）進行春季集訓日程的崔智訓表示：“從明天開始將逐漸提高節奏，為迎接大賽開幕（3月8日）做準備。”

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