“ChatGPT”旋風點燃未來技術戰爭，韓國是否做好了準備？. February. 06, 2023 07:53. . 對話型人工智能服務項目“ChatGPT”旋風非常可怕。去年12月上市後僅40天，全世界用戶就超過1000萬名，僅僅兩個月就突破了1億人。這是網絡上使用的應用程序歷史上速度最快的壹次。在技術、產業界被限制使用的人工智能大步進入日常生活，正在改變數字領域的模式。 ChatGPT是組合、分析所學到的信息數據，不僅可以自行構成邏輯，還可以推論或提出意見，是超大型、生成型人工智能。它能在包括律師考試在內的各種資格考試中找出合格的答案，並以指定的主題瞬間寫出大學論文或演講稿。它甚至能夠從事像詩或小說壹樣被認為是人類領域的創造活動。很難預測越來越像人腦的人工智能服務的擴張性會達到什麽程度。 全球平臺企業接連發表以萬億為單位的投資計劃，正在加入人工智能搜索引擎的開發競爭。微軟決定向ChatGPT開發公司“Open AI”投入100億美元，谷歌也不甘示弱，宣布了在類似服務開發上投資5000億美元的計劃。這是這些企業的決斷，它們不願在動搖大科技企業版圖的人工智能技術主導權爭奪戰中輸掉。據推算，像ChatGPT壹樣的人工智能服務市場規模將超過1萬億美元（1200萬億韓元）。 以國家為單位的競爭也非常激烈。特別是，想要趕上美國的中國的追擊勢頭非常猛烈。去年在中國發表的人工智能相關論文的數量和質量都在拉大與美國的差距。這是以“新壹代人工智能發展計劃”等為基礎，很早就開始支援研究所和大學的基礎研究的結果。韓國還有很長的路要走。在超大型人工智能模型技術領域，韓國的專利申請比率為10.6%，不及美國（34.5%）、中國（33.3%）和日本（11.3%）。海外數據分析企業的“全球人工智能指數”調查顯示，韓國在“人才確保”和規制等“運營環境”領域相對薄弱。 人工智能是帶來未來信息通信市場大革命的遊戲改變者。該技術不僅可以帶動包括搜索平臺在內的軟件市場，還可以同時帶動韓國主力產業存儲器半導體的成長。確保引領這種人工智能產業的技術力量比任何時候都更迫切。韓國政府應該和企業壹起全力展開相關領域的研發、人才培養以及這方面的投資及支援等。在防止數據使用或著作權等方面出現的副作用的同時，應該果斷地解除阻礙技術開發的規制。

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