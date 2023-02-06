美國擊落侵犯領空的“中國偵察氣球”……中國指責美國“反應過度”. February. 06, 2023 07:54. by 華盛頓=文炳基 常駐記者 weappon@donga.com. 美國當地時間4日出動F-22戰鬥機等擊落了侵犯本國領空的中國偵察氣球。該氣球在美國上空被捕捉到已有7天，據推測對有核武器的核心軍事基地等進行了偵察。拜登政府強烈批評說：“這是不可接受的主權侵害。”此前，中國曾表示遺憾稱這是“偶發事件”。但在偵察氣球被擊落後，中國反駁稱這是“執意動用武力、明顯反應過度”，美中矛盾正在加劇高潮。 美國國防部長勞埃德·奧斯汀當天發表聲明說：“根據拜登總統的指示，北方司令部戰鬥機在南卡羅來納州海岸領空成功擊落了中國派出的高空偵察氣球。”拜登也表示“我指示予以擊落。” 據美國國防部透露，當天下午2時39分，偵察氣球經過陸地進入大西洋後，從弗吉尼亞州蘭利基地出擊的F-22戰鬥機發射了空對空導彈。當時，拜登政府采取了停止附近3個機場飛機起飛的“地面停留”措施。美國聯邦調查局和海岸警衛隊計劃收集並調查墜落在大西洋的偵察氣球殘骸。 中國偵察氣球上個月28日侵犯美國阿拉斯加領空後，經過加拿大，1日和2日分別經過蒙大拿州馬爾姆斯特羅姆空軍基地和密蘇裏州懷特曼空軍基地上空，橫跨美國領土長達7天。這兩個地方是部署洲際導彈等核武器和戰略轟炸機的核心軍事基地。 奧斯汀表示：“這是偵察美國戰略基地的監視資產。這是不可接受的主權侵害。”這是把中國氣球定性為軍事監視偵察用氣球，預告了強有力的應對。拜登政府3日突然取消了國務卿布林肯原定於5日對中國的訪問。此前，布林肯與中國外交司令塔中央外事工作委員會辦公室主任王毅通電話，就偵察氣球侵入領空壹事表示抗議。 中國3日在布林肯取消訪華日程後表示：“飛艇是從中國出發的，是民用性質，用於氣象等科學研究。飛艇因不可抗力而誤入美國，對此表示遺憾。”但是4日偵察氣球被擊落後，中國外交部發表聲明說：“美國國防部也表示該氣球不會對地面造成軍事、人身威脅。在此情況下，美方執意動用武力，明顯反應過度，嚴重違反國際慣例。”聲明還表示，“中國將堅決維護有關企業的正當權益”，暗示將采取追加應對措施。

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