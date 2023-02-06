克服睪丸癌的阿萊在“世界癌癥日”攻入復出進球. February. 06, 2023 07:54. by 金東昱 creating@donga.com. 戰勝睪丸癌之後復出的塞巴斯蒂安•阿萊（29歲•多特蒙德）在“世界癌癥日”當天舉行的比賽中攻入了復出進球。 當地時間4日，在德國多特蒙德威斯特法倫球場舉行的與弗賴堡隊的2022~2023賽季德甲主場比賽中，阿萊在球隊2比1領先的下半場第6分鐘頭球破門，幫助球隊擴大了領先優勢。阿萊跳得很高，並揮舞上勾拳慶祝，顯得特別高興，隊友們紛紛向阿萊表示祝賀。 科特迪瓦國家隊隊員阿萊先後效力於法蘭克福隊（德國）、西漢姆聯隊（英格蘭）、阿賈克斯隊（荷蘭），去年7月他以3100萬歐元（約418億韓元）的轉會費加盟多特蒙德隊。當時多特蒙德球迷們期待著他能填補從球隊轉會到曼城隊（英格蘭）的埃林•哈蘭德（23歲）留下的空缺。 在賽季即將開幕之際，俱樂部的體檢中發現了阿萊的睪丸中有惡性腫瘤。隨後他接受了4次抗癌治療和2次手術。去年10月在金球獎頒獎典禮上，阿萊可能是因為抗癌治療，剃了光頭沒有留胡須，出席了頒獎典禮。結束長期與病魔作鬥爭後，阿萊在1月22日與奧格斯堡隊的比賽回歸賽場。在他復出3場比賽之後，終於攻入了所屬球隊的首粒入球，也攻入了復出進球。阿萊在比賽結束後表示，“從與癌癥作鬥爭的第壹天開始就等待了這壹瞬間。當我進球時，感覺賽場在燃燒。” 多特蒙德在當天比賽前和中場休息時，在中心圈畫出了意味著睪丸癌的瘤，喚醒了人們對癌癥的警惕。多特蒙德在球隊的推特上寫道：“定期接受睪丸癌檢查吧。”多特蒙德隊憑借阿萊的出色表現，當天以5比1大勝對手。阿萊復出後取得4連勝的多特蒙德隊積37分（12勝1平6負）攀升到了德甲聯賽積分榜第三位。

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