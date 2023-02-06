金起炫和安哲秀圍繞“羅卿援意向”展開激烈的心理戰. February. 06, 2023 07:54. by 權九龍記者 9dragon@donga.com. 在國民力量黨全黨大會上展開混戰的金起炫議員、安哲秀議員就所謂的“羅卿援前議員的意向”也展開了較量。這是為了吸引在宣布不參加競選之前在各種輿論調查中表現出色的羅卿援的支持層而展開的競爭。 金起炫4日在臉書上寫道：“昨天（3日）晚上我拜訪了羅前議員。我提議為尹錫悅政府的成功和明年國會選舉的勝利齊心協力。”據金起炫透露，羅卿援對此答道：“為了尹錫悅政府的成功和明年國會選舉的勝利，將深思熟慮作為‘永遠的黨員’應該發揮的作用。”金起炫還表示：“我非常了解羅前議員熱烈的愛國之心和愛黨之心。” 就金起炫會見羅卿援壹事，安哲秀在接受記者采訪時，不無揶俞表示：“羅前議員不是說過需要休息壹段時間嗎？不知道是不是事先約好的，這讓我有點好奇。”他的意思是，在沒有事先協調的情況下，金起炫單方面糾纏了羅卿援。當被問到“是否向羅前議員方面試探了聯合意向”時，安哲秀答道：“羅前議員要求給她壹定的時間，所以正在等待。” 代表親李俊錫派系參加全黨大會的順天甲黨協委員長千河嵐（音）也加入了聲討金起炫的行列。千河崗在臉書上就金起炫會見羅卿援壹事表示：“金議員請停止校園暴力加害者的行為。什麽時候讓羅前代表變成了校園暴力受害者，現在又為了班級氛圍要求齊心協力呢？”這是針對初選議員聯名狀等親尹錫悅陣營大規模施壓羅卿援不參加競選壹事進行的聲討。他在接受記者采訪時表示：“看到金議員說‘現在應該推手了’的樣子，說實話我的雞皮疙瘩都起來了。”

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