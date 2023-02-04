政府消息人士：“美國逆向發動黑客攻擊，去年把朝鮮竊取的虛擬貨幣回收壹半以上”. February. 04, 2023 07:57. by 申鎮宇記者、古都藝記者 niceshin@donga.com,yea@donga.com. 據悉，美國去年集中追蹤和調查了與朝鮮有關的黑客組織，回收了朝鮮通過黑客等手段竊取的虛擬貨幣的壹半以上即1萬億多韓元。據悉，美國拜登政府在與朝鮮有關的黑客組織中認定“拉紮魯斯”為其核心，並把超過10個黑客組織列為重點監視和制裁對象。 據多名政府消息人士3日透露，美國通過凍結與朝鮮黑客有關的虛擬貨幣交易所錢包（賬戶）資金的方式回收了相當多的資金。據悉，每當朝鮮黑客組織發動大規模攻擊時，美國就會追蹤相關錢包，並制定“黑名單”。 拜登政府還對專門洗錢的“混幣器（Mixer）企業”進行高強度的制裁，凍結了其在美國國內的資產，禁止交易。此外，美國政府還利用“白帽黑客”方式回收虛擬貨幣，以逆向入侵成功入侵的朝鮮相關黑客的虛擬貨幣交易所錢包。消息人士表示：“美國政府以朝鮮黑客為對象使用白帽黑客的方式實屬罕見。因為美國認為朝鮮竊取虛擬貨幣具有威脅性，因此提高了應對力度。” 另壹名消息靈通人士表示：“包括聯邦調查局和國務院等在內，拜登政府從泛政府層面開始應對朝鮮網絡犯罪。據悉，包括拉紮魯斯在內的10多個地方被列入主要監視名單。”被推測為與朝鮮偵查總局有關聯的拉紮魯斯是美國和聯合國的制裁對象。 美國紐約的區塊鏈分析企業Chainalysis當地時間1日發表報告稱，拉紮魯斯等與朝鮮有關的黑客組織去年竊取了16.5億美元（約2.270萬億韓元）的虛擬貨幣。報告稱，這占去年全世界被盜虛擬貨幣38億美元（約4.67萬億韓元）的43%。

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