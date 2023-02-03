韓電在核電站宗主國英國爭取核電站訂單. February. 03, 2023 07:51. by 崔惠? herstory@donga.com. 韓國電力繼突尼斯之後，在核電宗主國英國也爭取拿到新的核電站訂單。 據韓國電力2日透露，韓電社長鄭升壹從1月31日起對英國進行為期兩天的訪問，參加了由英國議會贊助、核能產業協會主辦的“議會核能周”活動。他在會上會見了企業能源產業戰略部部長格蘭特·夏普斯等英國政府及核電站業界高層負責人，宣傳了正在成功建設和運營的韓國型核電站（APR1400）的成果，並表明了參與英國核電站事業的意誌。 鄭升壹會見了新核電站用地之壹的英國中部威爾法地區的弗吉尼亞-克羅斯比下院議員、布賴恩尼·沃丁頓上院議員、負責韓國事務的貿易特使約翰·惠廷代爾，並請求議會給予協助。威爾法核電站項目由日本日立公司從2012年開始進行，但由於與英國政府的分歧，2021年停止了項目推進。

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