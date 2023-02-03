“維克多•安，妳依然是俄邏斯國民”，俄邏斯方面拋出橄欖枝. February. 03, 2023 07:51. by 李憲宰 uni@donga.com. 在奧運會短道速滑比賽中獲得6枚金牌的維克多•安（37歲•韓國名安賢洙）未能回到韓國國內的情況下，俄羅斯方面向他提議回到俄羅斯。 俄羅斯冰上聯合會主席尼古拉•古拉耶夫最近在接受國營通訊社塔斯社的采訪時表示：“維克多•安依然是俄羅斯國民。我知道他以前想繼續在俄羅斯活動”，“不久後我會聯系他，向他傳達想邀請他的信息。” 維克多•安雖然報名參加了去年12月公布的京畿城南市廳職場運動部冰上隊教練招募，但未能進入兩人的最終候選人名單，遺憾落選。據悉，這是因為國內對加入俄羅斯國籍的維克多•安的否定輿論等產生了影響。城南市上月31日就聘用短道速滑教練壹事表示：“沒有最終合格者。” 在代表韓國出戰的2006年都靈冬奧會上成為三冠王的維克多•安在2011年加入俄羅斯國籍後，在2014年索契冬奧會上又獲得了3枚金牌。2018年平昌冬奧會因涉嫌“興奮劑醜聞”而未能參賽。之後他變身為教練，在2022年北京冬奧會時擔任中國國家隊教練。 雖然韓國國內輿論並不看好，但維克多•安在俄羅斯仍然受到“國民英雄”的待遇。俄羅斯媒體紛紛報道了維克多•安在城南市廳教練招募中落選的消息，並報道勸說他回到俄羅斯。 俄羅斯體育媒體《Sport Express》上月31日刊登了題為《韓國不再需要妳（維克多•安）了，為什麽不回到俄羅斯》的報道。該媒體還報道稱，“維克多•安肯定會對俄羅斯國家隊有所幫助。不僅是運動員時期，作為中國國家隊的教練也證明了這壹點”，希望他重返俄羅斯。俄羅斯《郵報》也報道說：“雖然沒能成為城南市廳的教練，但維克多•安不會太在意。只要找到其他合適的地方就可以了。”

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