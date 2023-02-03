“祭拜素未謀面的高祖父母是不符合時代的”. February. 03, 2023 07:51. by 崔勛振記者 choigiza@donga.com. “連素素未謀面的高祖父母也要祭拜嗎？” 研究傳統記錄遺產的慶尚北道安東的韓國國學振興院表示：“很多人認為四代奉祀（舉行祭祀父母、祖父母、曾祖父母、高祖父母的活動）是不符合時代的行為”，2日引發了爭議。振興院前壹天提交了《對祭禮文化的誤會和偏見》資料，並表示“朝鮮時代也沒有在制度上明確規定過四代奉祀”。據振興院透露，1484年編纂的法典《經國大典》中只記錄了“六品以上官員到三代，七品以下官員到二代，平民只祭拜父母”信息。但是，信奉“朱子家禮”的儒學家們普及了四代奉祀。 振興院強調說：“與祖先生前的感情回憶越豐富，追悼的心情就越迫切”，“祭祀祖先的對象（父母、祖父母等）限定在‘見過面的祖先’才是合理的。”過去因早婚四代壹起生活的情況非常普遍，因此四代奉祀被認為是理所當然的，但現在很少見到曾祖父母，更別說高祖父母，因此沒有必要進行不發自於內心的祭祀。 在網絡社區中，很多人贊成振興院的意見，稱“每當祭祀素未謀面的祖先時，都會想‘為什麽要這樣做呢？’”、“連好好贍養活著的父母都很困難的時代”，但是也有部分意見稱“從對祖先的尊敬的角度出發，應該祭拜高祖父母”。

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