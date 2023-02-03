古特雷斯：“朝鮮核試驗對世界和平造成決定性打擊”. February. 03, 2023 07:51. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 正在美國訪問的韓國外交部長朴振當地時間1日會見聯合國秘書長古特雷斯，討論了為解決朝鮮核問題等聯合國層面的合作問題。 朴振在會見結束後在紐約曼哈頓聯合國本部會見記者時表示：“古特雷斯秘書長表示，朝鮮的核試驗將對地區和世界和平造成‘決定性打擊’，對追加挑釁表示嚴重擔憂。他還說也向朝鮮轉達了這樣的憂慮。”古特雷斯還表示完全支持韓國政府為實現韓半島可持續和平所做的努力。 朴振當天還與聯合國安理會15個理事國常駐聯合國代表等共進午餐，就安理會應對朝核問題的作用交換了意見。壹直支持朝鮮的俄羅斯和中國方面的人士也出席了會議。朴振表示：“希望安理會盡快團結起來，對朝鮮的挑釁采取果斷的應對措施。中國和俄羅斯也對朝鮮的核試驗表示了擔憂。”他表示，雖然與中國和俄羅斯存在壹些分歧，但兩國也重視通過對話和外交解決朝核問題，因此達成了很多共識。 不過，美國常駐聯合國代表琳達·托馬斯·格林菲爾德當天在華盛頓國務院大樓舉行的記者招待會上表示，“為了在安理會譴責朝鮮的行動進行了強硬的推進，但常任理事國中國和俄羅斯正在惡意利用否決權，”強調了兩國需要改變態度和進行安理會改革。 朴振將於3日與美國國務卿布林肯舉行會談。預計兩人將討論韓美首腦會談的籌備等問題。朴振表示：“還沒有決定舉行首腦會談，期待在韓美同盟70周年之際舉行有意義的活動。”

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