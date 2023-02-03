“如果韓國人口持續減少，2050~2060年的平均增長率將下降到0.9%”. February. 03, 2023 07:51. by 朴民優 minwoo@donga.com. 有預測稱，如果低生育•高齡化趨勢持續下去，韓國經濟增長率將在2050年以後年均下降到1%以下。這是警告，如果不能通過資本投資或技術革新等克服人口減少導致的勞動力不足，韓國經濟將陷入長期低增長的泥潭。 韓國經濟學會會長、高麗大學經濟學教授李鐘華（音）2日在首爾高麗大學國際館舉行的“2023經濟學共同學術大會”上發表基調演講，並說了上述這壹番話。據李教授當天發表的《人口減少的增長模式和對韓國經濟的適用》論文顯示，2050~2060年韓國的年均國內生產總值（GDP）增長率為0.9%，人均GDP增長率為2.3%。這是假設統計廳未來人口推算，預測韓國經濟增長率的結果。 人口結構的變化不僅影響勞動力，還影響資本投入和技術進步。假設技術進步率和人力資本增長率維持目前水平的模型顯示，2050~2060年GDP增長率為1.5%，人均GDP增長率為2.9%。相反，如果物質資本投資率逐漸下降，GDP增長率將下降到0.2%，人均GDP增長率將下降到1.5%。李教授表示：“如果韓國經濟能夠維持高技術進步、提高勞動力質量、維持高物質資本投資率，用資本和技術代替不足的勞動，就可以沿著高增長路徑持續發展。” 由韓國經濟學會主辦的“2023經濟學共同學術大會”將持續到3日，為期兩天。第二天，對外經濟政策研究院院長金興鐘將以“經濟安保，改變世界經濟模式”為主題進行主題演講。此次學術大會共有來自58個經濟學相關學會的1500多名研究者參加，將發表450多篇論文。

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