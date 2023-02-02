朴振：“有機會在慕尼黑安全會議上與日本外相見面”. February. 02, 2023 07:36. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 韓國外交部長朴振（照片）1日表示，如果日本外相林芳正出席17日至19日在德國慕尼黑舉行的慕尼黑安全會議，兩人“會有機會見面”。韓國政府曾表示，為了縮小圍繞日本帝國主義強占時期強制征用受害者賠償問題解決方案的核心爭論點分歧，將舉行韓日高層會談。韓日外長會面，能否就對受害者負有賠償責任的日本戰犯企業參與韓國政府下屬的基金會為籌集賠償償付款而籌集的基金的問題縮小分歧，備受關註。 朴振當天在前往美國參加韓美外長會談的路上，在仁川國際機場會見記者時表示：“直到最後，我們將帶著誠意，通過持續的韓日協商，尋找合理的解決方案。”他說：“壹直以來，我們壹直帶著誠意與日本進行協商。我們還聽取了包括強制征用受害者在內的相關人士的意見，我們壹直向日方如實轉達這些內容，並敦促日方做出有誠意的回應。” 在朴振訪問德國之前，韓日外交當局將於本月召開次官級會談。也就是說，在韓國外交部第壹次官趙顯東和日本外務省事務次官森健良都出席的多方會談上，兩位次官將單獨會面，就強制征用等懸案進行討論。據悉，兩國此前壹直進行局長級協商，在日方的謝罪方面找到了切入點。但是，對於戰犯企業三菱重工業和日本制鐵是否參與基金會基金等問題，仍然存在分歧。對此，預計將升級為部長、副部長級，對核心爭論焦點進行意見協調。 朴振就3月舉行韓日首腦會談的可能性表示：“目前還沒有確定。”這可以解釋為，首先要解決強制征用問題，因此表明了慎重的立場。 當天前往美國紐約的朴振在會見聯合國秘書長古特雷斯後，將於3日在華盛頓與美國國務卿布林肯會面。會談中預計雙方將就最早4月初舉行的韓美首腦會談進行協商。不過，朴振當天就尹錫悅總統訪問美國等問題只回答說：“為了共同開創新的韓美間未來，將討論各種想法。”

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