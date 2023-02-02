高物價下，“自我開發新年特需”失蹤. February. 02, 2023 07:36. by 金素敏記者 somin@donga.com. 1日下午，位於首爾鐘路區語學班街頭的A語學班咖啡廳裏沒有壹名客人。以前上課前後，這裏都是背英語單詞或與外教交流的學員。80多人規模的自習室也只有三四人。語學班相關人士表示：“本來1、2月份的自我開發需求很高，再加上寒假，聽課生也增加很多，但是今年突然沒人來了。因為沒有學生，咖啡店關門的時間也從晚上10點提前到了下午4點。” 受高物價的影響，自我開發領域的“新年特需”正在消失。因為年初果斷投資自我開發的人很多，所以語學班和健身房等是關鍵，但在消費寒流中，勒緊褲帶的消費者們開始削減自我開發費。 壹線健身房通常在1、2月份新咨詢最多，但今年的註冊率還不到往年的壹半。首爾市龍山區的B健身房社長表示：“在經濟蕭條中，人們通常會減少即使不做也沒有影響的東西。受利率上調的影響，無息分期付款期限的縮短也產生了影響。”由於運營困難，最近還出現了沒有浴室的健身房。因為洗理費每月開銷100萬-300萬韓元，是壹個巨大的負擔。另壹名健身房相關人士表示：“會員減少了，但電費、水費、煤氣費、打工者人工費、建築物租賃費等固定費用預計比前壹年上漲10%，令人擔憂。” 去年在年輕人之間掀起的高爾夫人氣也受了挫。去年開始學習高爾夫的金某（33歲）今年正在考慮是否重新註冊。因為每3個月花費80萬韓元左右的高爾夫課程讓人感到負擔。金某說：“我想從本月開始只使用每月10萬韓元的健身房。” 年初往往充滿活力的補習班氛圍也與往年不同。上班族鄭某（30歲）在打聽英語會話補習班時，因為對每周壹次授課每月24萬韓元的補習費感到負擔而放棄了。壹直接受4次30萬韓元的吉他個人輔導的金某（35歲）說：“今年煤氣費上漲了20%，但每月在業務愛好上花30萬韓元的支出感到有負擔，所以把輔導周期改為兩周壹次。” 隨著首先削減需要閑錢投資的自我開發領域支出的人增加，個體戶、小商工的困難正在加重。今年2月，小工商業者展望景氣指數為72.5，比上個月下降了5.3點，連續兩個月呈下降趨勢。該指數越低於100，意味著預測經濟惡化的工商業者越多。

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