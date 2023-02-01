2.9→2.1→2.0→1.7，國際貨幣基金組織每況愈下的韓國經濟增長率預測值. February. 01, 2023 07:47. . 國際貨幣基金組織31日把韓國今年的經濟增長率預測值從2%下調至1.7%，下調了0.3個百分點。這是繼去年7月和10月分別下調0.8和0.1個百分點後，連續第三次下調。而且，壹直比國內外主要經濟機關維持更高的2%線的IMF，其預測值最終也跌至2%線以下左右。 此次對韓國的下調是在IMF提高世界經濟增長率預測值的情況下發生的，從這壹點來看，嚴重性的強度非同尋常。壹直警告全球經濟蕭條的IMF此次將世界經濟增長率上調至2.9%，比3個月前上調了0.2個百分點。由於內需和能源困難緩解等原因，美國、歐元區、日本等大多數發達國家的預測值都出現了反彈。中國在轉變為“與新冠共存”後，因經濟活性化期待感，預測值上升到了5.2%（+0.8個百分點）。與這種反彈趨勢相反，唯獨韓國的預測值再次下降。 韓國經濟的下滑是其主軸半導體市場的嚴寒、化學顯示器等主力行業的出口不振、高利率和高物價加速內需驟減等國內外因素綜合作用的結果。即便如此，在最大出口市場中國等區域內主要國家有望好轉的情況下，唯獨韓國背道而馳，這是非常嚴重的征兆。每當IMF預測值下降時，都對響起的警告聲歸咎於暫時的外部變數，現在應該回顧壹下這是不是安逸應對的結果。 更大的問題是韓國經濟沒有輕易找到反彈的契機。三星電子去年第四季度半導體部門的營業利潤比前壹年減少97%。包括這些在內，去年第四季度發表業績的10家企業中有7家獲得了“營收沖擊”水平的成績單。政府預測今年的出口將比去年減少4.5%。隨著內需也持續低迷，企業景氣調查指數（BSI）跌至2年半以來的最低值。如果找不到經濟蕭條的突破口，韓國有可能會陷入1%以下的低增長泥潭。 突破經濟危機應該從引導企業大膽投資開始。越是這種時候，越是迫切要求投資尖端半導體、國防產業、生物、環保能源等能夠成為新增長動力的新產業。為此，急需通過結構改革改善經濟體質和提高效率。政府和國會也應該果斷地廢除規制，同時要擴大投資稅額扣除率等，不惜進行支援。現在不是依靠從下半年開始景氣將復蘇的“上低下高”的草率樂觀論的時候。

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