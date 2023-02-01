孔子的音樂. February. 01, 2023 07:46. . 如果沒有認為自己有可能錯的想法，被稱為聖人的人也會失去判斷力。孔子對音樂的態度就是如此。他是邊彈樂器邊唱歌，還制作歌曲的音樂達人。但是他只執著於自己喜歡的音樂。 司馬遷的《史記世家》中有這樣壹段軼事，說明他是多麽片面和武斷。那是他51歲的時候。他正擔任魯國的臨時宰相工作。鄰國的齊國可能是對魯國擁有像孔子壹樣有能力的謀士感到不安，於是派使臣先提議建立友好關系。 兩國首腦見面時，齊國開始演奏音樂，以示祝賀。他們手持長矛、刀和盾牌，隨著嘈雜的鼓聲跳舞，是邊境地區的舞樂。於是孔子勃然大怒。“兩位君主在謀求友誼的場合，怎麽能演奏蠻夷的音樂呢！”由此，費盡心思準備的音樂中途結束了。氣氛變得冷淡後，齊國表示要演奏宮廷音樂。這壹次，小醜和小矮人走上前去，開始施展才華。孔子看見那個樣子就喊道。“迷惑諸侯者，必殺之。並下令負責官員執行。”負責官員聽到這句話後壹刀把他們殺了。齊國諸侯哀嘆自己國家道義不足性性而歸。 這是壹次大大提升孔子地位的事件。但從遇難者的觀點來看，這是壹件令人悲痛的事情。孔子停止舞樂，甚至要求殺死小醜和小矮人。因為很膚淺，所以才會那樣，這是自以為是的思考方式。這無異於只重視古典音樂，並認為搖滾或Trot不是音樂，驅逐它們。這樣看來，以音樂對忙於生計的老百姓沒有幫助為由，批判孔子的資產階級分子音樂觀，禁止非樂即音樂的墨子更加溫暖和人性化。這也是音樂需要對他人的倫理性的原因。

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