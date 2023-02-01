涉嫌向朝鮮匯款? 李在明：“檢察機關的新小說賣不出去”. February. 01, 2023 07:47. by 黃聖皓 hsh0330@donga.com. “檢察機關的新小說好像問世了。” 共同民主黨代表（黨首）李在明31日在國會會見記者時，就2019年擔任京畿道知事時，前雙鈴集團會長金聖泰以自己的訪朝經費為名向朝鮮送去300萬美元的疑惑，做出了上述表示。他笑著說：“從（檢方）以前的創作實力來看，應該賣不出去。”他把檢察機關根據金聖泰的陳述提出的上述主張定性為“小說”，予以斷然駁斥。 李在明方面的核心相關人士當天在與《東亞日報》的通話中表示：“這是在其他調查中沒能拿出確鑿證據的檢方的公安攻勢，但早已註定是失敗之作。坊間很多人都在說，金前會長從泰國回來起，就會與檢方進行‘辯訴交易（司法交易）’。” 共同民主黨檢察獨裁政治鎮壓對策委員會在當天提交的聲明中表示：“考慮到當時的情況，金前會長支付李代表的訪朝費用，也是胡說八道的說法。2019年下半年南北關系正在僵化。在連韓國政府、美國政府都無法與朝鮮進行對話的情況下，京畿道知事訪問朝鮮，這像話嗎？” 共同民主黨內非李在明派系議員趙應天當天也在SBS廣播節目中表示：“這符合客觀情況嗎?京畿道知事前往訪問，（像金前會長的陳述壹樣）朝鮮為他舉行遊行，這畫面首先我是無法想象的。”

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