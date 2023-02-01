IMF上調主要國家增長率，對韓國則第三次下調. February. 01, 2023 07:48. by 金玹秀, 朴熙昌 kimhs@donga.com,ramblas@donga.com. 國際貨幣基金組織（IMF）上調了今年世界主要國家經濟增長率預測值，而韓國經濟增長率比去年10月的預測值下降了0.3個百分點，為1.7%。IMF在去年7月的預測中，將今年韓國的增長率從2.9%下調至2.1%，10月從2.1%下調至2.0%，接著又連續第三次下調了增長率。 IMF於上月30日（當地時間）發行了《1月世界經濟展望》報告書，並預測今年韓國經濟增長率為1.7%，明年為2.6%。IMF將韓國經濟增長率控制在1%左右，除了金融危機後新型冠狀病毒感染癥（COVID-19）全球性大流行如火如荼的2020年之外，尚屬首次。IMF的預測值高於企劃財政部（1.6%）的預測值，與韓國銀行（1.7%）相同。 相反，之前警告今年或將迎來“最惡劣”情況的IMF，得益於通貨膨脹放緩和美國、歐洲、中國等世界三大經濟圈的意外恢復趨勢，將世界經濟增長率上調至2.9%，上調了0.2個百分點。美國（1%→1.4%）、中國（4.4%→5.2%）、德國（-0.7%→0.1%）、日本（1.6→1.8%）等主要國家的增長率也紛紛上調。 就韓國經濟增長率下調至落後於日本的程度，IMF指出，世界貿易放緩對出口比重較大的亞洲國家造成了打擊。IMF首席經濟學家皮埃爾•奧利維爾•戈林查斯表示：“雖然中國經濟重新開張，但依賴貿易的亞洲經濟預計會因貿易放緩而遭受經濟打擊。” 企劃財政部認為，出口和制造業持續低迷，內需恢復勢頭減弱，正在拉低韓國經濟。作為經濟支柱的出口，進入今年以來截止到上月20日同比減少2.7%，很有可能連續4個月出現負增長。在出口和內需不振的情況下，韓國銀行預計本月將下調今年的增長率預測值。 延世大學經濟學院名譽教授金正植（音）分析說：“半導體等出口大幅減少，再加上房地產價格下降等國內因素，所以下調了經濟增長率預測值。”

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