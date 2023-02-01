總獎金500萬美元……因“石油資本”高爾夫明星們紛紛湧向沙特. February. 01, 2023 07:47. by 李憲宰 uni@donga.com. 世界級男女高爾夫明星本月將大舉前往沙特阿拉伯。因為在那裏，有著巨額獎金的高爾夫大賽接連舉行。 從2日開始，在沙特阿拉伯吉達的皇家綠色高爾夫鄉村俱樂部（72桿）將舉行為期4天的亞洲巡回賽揭幕戰PIF沙特國際賽。目前還沒有開啟新賽季征程的韓國職業高爾夫（KPGA）韓國巡回賽的招牌選手們將大舉參加該比賽。包括2022賽季亞洲巡回賽新人王金碧歐在內，金英洙、玉泰勛、朴尚賢、金瑉奎、張藝根、李泰熙、文景俊等8人入選了參賽選手名單。 由沙特國家財富基金（PIF）贊助的該大賽的總獎金高達500萬美元（約61.6億韓元）。這是去年韓國巡回賽獎金最高的捷恩斯錦標賽（15億韓元）的4倍以上。除獎金外，獲得巨額出場費的世界頂級選手也將參加此次比賽。世界排名前50位的選手中有8名將參加此次比賽。卡梅隆•史密斯（澳大利亞）、達斯汀•約翰遜、菲爾•米克爾森、布魯克斯•科普卡、布萊森•迪尚博、帕特裏克•瑞德、巴巴•沃森（以上美國）、塞爾吉奧•加西亞（西班牙）、亨利克•斯滕森（瑞典）、格雷姆•麥克達沃爾（北愛爾蘭）等大滿貫賽冠軍出身的選手就有12人。轉會到沙特資本主導的“LIV高爾夫邀請系列賽”的在美同胞羅相昱（美國）也將參加本次比賽。 從本月16日開始，將在同壹地點舉行為期4天的歐洲女子巡回賽（LET）阿美石油沙特女子國際賽。沙特國營石油公司阿美石油公司作為贊助商的本次大賽總獎金同樣為500萬美元。 大賽組委會31日表示，此次大賽將有13名大滿貫賽冠軍得主參賽。包括去年KPMG女子PGA錦標賽等擁有3個大滿貫賽冠軍獎杯的田仁智在內，金孝周、池恩熙、李貞恩、金阿琳等在美國女子職業高爾夫（LPGA）巡回賽上效力的韓國高爾夫選手也將大舉參賽。世界排名第壹的高寶璟（新西蘭）、喬治亞•霍爾（英格蘭）、萊克西•湯普森、丹尼爾•姜（以上均為美國）、哈娜•格林（澳大利亞）、阿什莉•布海（南非共和國）、安娜•諾德奎斯特（瑞典）、帕蒂•塔巴塔納基特（泰國）等也將參賽。雖然該比賽是本賽季LET的第三場比賽，但隨著沒有參加上月LPGA巡回賽揭幕戰希爾頓分時度假冠軍賽的眾多頂級選手的參賽，實際上給人壹種女子高爾夫揭幕戰的感覺。 到去年為止，該大賽的總獎金只有100萬美元（約12.3億韓元）。但是從今年開始獎金提升支原來的5倍。部分人指責沙特阿拉伯是為了洗刷人權蹂躪或歧視女性等負面形象而利用高爾夫的所謂“體育洗白”。但是，享受好待遇、追求高額獎金的選手們的呼聲卻不同。世界排名第7位的湯普森表示：“女選手們從很久以前開始就希望獲得與男子比賽同等水平的獎金。此次大賽的獎金上調對正在成長的女性高爾夫們將起到很大的作用。”該大賽的冠軍獎金為75萬美元（約9.25億韓元）。

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