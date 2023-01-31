MLB俱樂部拒絕調撥的18人名單……奪冠熱門多米尼加共和國戰力受損，WBC進入緊急狀態. January. 31, 2023 07:44. by 李憲宰 uni@donga.com. 高舉“棒球世界化”旗幟的世界棒球經典賽（WBC）是唯壹壹項在美國職業棒球大聯盟（MLB）效力的選手大舉參加的棒球國際大賽。但是仍然出現了與全球化背道而馳的現象。 擔任多米尼加共和國國家隊團長的納爾遜•克魯斯（43歲•聖地亞哥教士）29日出席當地電視臺節目時表示：“50名預備註冊球員中有18人接到了MLB所屬球隊反對旗下球員參加比賽的通報。” 2013年第3屆大賽冠軍多米尼加共和國被認為是2023 WBC強有力的冠軍爭奪者。包括美國聯盟（AL）本壘打王出身的弗拉基米爾•小格雷羅（24歲•多倫多藍鳥）在內，曼尼•馬查多（31歲•聖地亞哥教士）、去年AL新人王胡利奧•羅德裏格斯（23歲•西雅圖水手）等特級選手比比皆是。雖然接到不能參加大會通知的18人大名單沒有被公開，但是戰鬥力減弱是不可避免的。小格雷羅在自己的社交網絡服務（SNS）上寫道：“希望18人之內沒有我的名字。” WBC由MLB事務局主導進行。但是30支球隊的想法各不相同。因為比起大賽，重視賽季成績的球隊更多。僅美國代表隊就有邁克•特勞特（32歲•洛杉磯天使）、穆基•貝茨（31歲）、克萊頓•克肖（35歲•以上洛杉磯道奇）等超級明星大舉入選。但是作為王牌備受矚目的迪倫•西斯（28歲•芝加哥白襪）、有望成為主力遊擊手的特雷弗•斯托裏（31歲•波士頓紅襪）等決定不參加本次大賽。 韓國和日本隊也受到了影響。金河成（28歲•聖地亞哥教士）、湯米•埃德蒙（28歲•聖路易斯紅雀）將在晚些時候與國家隊匯合。韓國代表隊主教練李康哲遺憾地表示：“據我所知，MLB選手們不能參加練習賽。”WBC的正式日程將從3月4日開始，頂級聯賽選手們要到當天以後才能與代表選手們壹起進行實戰。隊中有5名頂級聯賽球員的日本國家隊的栗山英樹主教練也表示：“只有讓美國職棒大聯盟球員更自由地參加國家隊，WBC的價值才會更高。”

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