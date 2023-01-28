依靠出生率回升的樂觀性估算，養老金改革能順利進行？. January. 28, 2023 07:38. . 據預測，如果按現狀繼續推行國民年金，基金將於比5年前的預測提前2年的2055年見底。據國民年金財政估算專門委員會昨天發表的第五次財政估算暫定結果，國民年金比2018年第四次估算提前1年的2041年轉為赤字，1990年出生的人開始領取年金的2055年，基金將耗盡。 如果積累的基金用完，未來壹代要承擔約30%的保險費。問題是連這個暗淡的估算也是基於摻雜著期待的社會經濟指標。首先，核心變數出生率就是問題。在第五次估算中，合計出生率明年將下降到0.7名後出現反彈，到2050年將達到1.21名。然而，出生率比政府的預測值下降得更快，也沒有反彈的契機。 經濟變數也是如此，在第五次估算中，預計2023年-2030年生產年齡人口（15歲-64歲）的經濟活動參與率為71.6%，但雇傭部在去年的發表中預測為71.1%-71.4%。實際經濟增長率在2050年以後也被估算為0.2%-0.4%，但海外專門機構的報告稱，屆時將出現負增長。雖然預測值必然與實際值有差異，但作為政府政策基礎的估算是不是應該未雨綢繆呢? 政府表示，在此次臨時估算中，利用了生育率預測中的中間值，在最終估算中甚至反映了最壞的情況。但也有人批評說，在第四次估算時也是基於樂觀的指標。當時預測2020年的出生率為1.24名，但實際為0.84名，經濟活動參與率（以男性為準）也被認為2020年將升至80%，但實際下降到了72.6%。 如果每次出現年金改革的基礎資料估算時，都要出現可信度爭議，那麽很難制定正確的改革方案，改革的動力也會下降。雖然政府為了加快速度提前發表了暫定預測值，但是從壹開始就提出了樂觀的預測，因此有人擔心是不是沒有改革的意誌。3月份發表的最終估算應該考慮到世界上史無前例的低出生率、高齡化速度，反映最悲觀的劇本。為了提高估算的可信度，有必要研究接受外部專家驗證的方案。

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